Cómo preparar una bondiola de cerdo en salsa barbacoa con papas fritas

Días atrás estuve en Buenos Aires, y siempre que voy por allí, una parada obligada es el restaurante Kansas.

Para quien no lo conoce, su menú es el de un típico Grill & Bar americano. Muchos platos en base a parrilla, bondiolas, carnes rojas, salmón, muchos platos ahumados y obviamente las clásicas hamburguesas.

Debe hacer no menos de 15 años que voy allí y por lo general siempre pido el mismo plato. No he encontrado quién lo haga aquí en Uruguay, por eso hoy les presento este plato que para mi es espectacular.

Les comparto mi versión de bondiola de cerdo en salsa barbacoa con papas fritas y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerla.

Ingredientes:

Bondiola de cerdo 2 kilos

Zanahoria 1 unidad

Cebolla 1 unidad

Apio 1 unidad

Puerro 1 unidad

Sal y pimienta

Tomillo

Laurel

Vino tinto

Caldo de carne o verduras

Salsa Barbacoa

Papas 2 kilos

Aceite para freír

Procedimiento:

Lo primero que vamos a hacer es brasear la bondiola, para que nos quede muy tierna y sabrosa. Para ello vamos a necesitar una fuente apta para horno, con bordes altos, en donde nos quepa la bondiola y las respectivas verduras.

Vamos a generar un colchón en la asadera con el apio, el puerro, la zanahoria y la cebolla, previamente lavadas, peladas y picadas groseramente. Por encima colocamos la bondiola condimentada con sal y pimienta.

Para que la bondiola nos quede con un sabor increíble, colocamos ramitas de tomillo por encima, hojas de laurel, un chorro generoso de vino tinto y caldo hasta cubrir la mitad de la altura de la bondiola aproximadamente. Tapamos por completo la asadera con papel de aluminio y llevamos a un horno a 160°C por aproximadamente 3 horas.

Es importante ir chequeando que la asadera en ningún momento se quede sin líquido, en caso de ser necesario, agregar caldo.

Pasadas las 3 horas, retiramos la bondiola de la asadera con mucho cuidado ya que va a estar muy tierna y cortamos bifes de 250 gramos aproximadamente.

En un sartén bien caliente, colocamos un poquito de aceite y vamos colocando nuestros bifes de bondiola, una cantidad generosa de salsa barbacoa y un poquito del jugo de cocción que les quedó en la asadera que cocinaron la bondiola. Esto va a aligerar la salsa barbacoa y le vamos a estar agregando mucho sabor.

Este paso es muy rápido, una vez que notamos que la bondiola quedo bien impregnada de salsa barbacoa, retiramos del fuego.

Para las papas fritas, pelar las papas, cortarlas en su clásica forma de bastones y freír en abundante aceite caliente. Escurrir sobre papel absorbente y salar.

Servir la bondiola en salsa barbacoa acompañada de papas fritas.