Cómo son las estafas a adultos mayores que son coordinadas por argentinos

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se reunió este lunes con autoridades de los ministerios de Interior y Desarrollo Social, Banco de Previsión Social y Universidad de la República, para discutir acerca de las distintas modalidades de estafa telefónica que afectan a los adultos mayores, y que aumentaron en los últimos meses.

Según informó Díaz en conferencia de prensa luego del encuentro, desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal (noviembre de 2017), el Ministerio Público lleva registradas más de 2.650 denuncias por estafas a personas mayores de 60 años, víctimas de lo que se conoce popularmente como el cuento del tío. "Es un tema que nos preocupa muchísimo desde hace ya un tiempo", dijo el fiscal de Corte.

De acuerdo a lo analizado por las autoridades, las estafas más frecuentes se dividen en dos modalidades, y en algunas oportunidades el dinero robado ha sido en el entorno de los US$ 100 mil. Ambas formas tienen como público objetivo "personas mayores, muchas veces autónomas, que viven solas y que son detectadas a través de distintas metodologías que utilizan" los delincuentes.

En la primera modalidad, los estafadores llaman a la persona y le dicen que un familiar suyo ha sido secuestrado, por lo que se precisa dinero para el rescate.

La otra forma es "más sencilla", dijo Díaz. "Implica decirle a esta persona que producto de la pandemia (por el coronavirus) el presidente (Donald) Trump de los Estados Unidos va a cambiar los dólares y que entonces tiene que entregar al contador del banco todos los dólares que tiene ahorrados para canjearlos por la nueva moneda", explicó el jerarca.

Díaz también manifestó que muchas de estafas son lideradas desde la cárcel, algo que es una preocupación del Instituto Nacional de Rehabilitación desde la administración pasada. Ante una seguidilla de episodios, en febrero de 2019, el entonces director carcelario, Alberto Gadea, había dicho que estos casos "son siempre una preocupación, sobre todo porque hay muchas personas afectadas".

La selección

La banda que está detrás de las estafas es argentina. Este grupo criminal ha logrado reclutar a uruguayos para que lleven adelante los engaños en determinadas zonas del país, en particular en los barrios costeros de Montevideo, como Pocitos, Punta Carretas, Malvín y Carrasco, en donde viven personas con alto poder adquisitivo. No obstante, aunque el fenónemo es "prioritariamente montevideano", también se ha registrado en otros departamentos, como Canelones, Colonia, San José y Maldonado.

Las llamadas no son nunca al azar: son siempre a apartamentos de "edificios con determinadas características y medidas de seguridad" en los que familia del adulto mayor cree que está seguro.

Además, para ubicar a las víctimas –explicó el fiscal de Cortez–, usan la guía telefónica y llaman en función de los nombres. "Si en la guía una persona se llama Gumersinda seguramente no se trate de una adolescente... Tienen una metodología (que aplican) a través de la guía telefónica y otras cuestiones que les va permitiendo ubicar el potencial objetivo", contó Díaz.

Campaña de comunicación por subregistro

El fiscal de Corte también anunció que en coordinación con las otras instituciones con las que estuvo reunido se llevará a cabo una campaña de sensibilización o de bien público "a los efectos de informar a la población" sobre los riesgos de esta práctica delictiva a la que están expuestos los adultos mayores



La idea será informar para "prevenir, estar alertas y no caer en este tipo de situaciones", dijo el jerarca



Asimismo, se exhortará a denunciar el delito cada vez que ocurra, ya que se estima que hay un subregistro de las estafas, porque algunos no llaman a la policía por "vergüenza".



"Nosotros pedimos a la población que denuncie, que acá no hay nada de qué sentirse avergonzado, no es responsabilidad de la víctima sino del victimario", reclamó el fiscal de Corte.