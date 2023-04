Cómo trabaja la unidad de Fiscalía que atiende a víctimas e interviene en denuncia pública de Romina Celeste a Gustavo Penadés

A partir de la instauración del nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía tiene la obligación de velar por los derechos de las víctimas. Por eso, la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) del Ministerio Público asesora y contiene a cientos de víctimas anualmente. Entre ellas está Romina Celeste Papasso, la militante que denunció haber sido explotada sexualmente 17 años atrás por el senador nacionalista Gustavo Penadés y por lo que la Fiscalía de Corte abrió una investigación de urgencia.

El objetivo principal del acompañamiento de la unidad es que el proceso penal no revictimice a quien denuncia y que esté siempre informado sobre cómo se desarrolla su causa. Si bien la UVyT cuenta con un protocolo de actuación, para cada caso se busca un "traje a medida" para atender sus particularidades.

El caso de Papasso es particular. Primero, porque es muy mediático, la mayoría de los casos que atiende la unidad son de personas que no están expuestas públicamente. En segundo lugar, porque la militante contó un hecho traumático que dice haber vivido 17 años atrás, cuando aún no había hecho el cambio de género, y eso tiene un impacto emocional. Desde la unidad sostienen que cuando las víctimas empiezan a recordar y traen el episodio traumático al presente tiene efectos en su emocionalidad, pero también en su vida funcional.

La intervención de la UVyT, que dirige Mariela Solari, ocurre cuando lo solicita el equipo fiscal —en este caso fue a pedido de la fiscal Alicia Ghione—, pero si ven casos en la prensa que creen que pueden requerir de su auxilio, la propia unidad puede sugerirlo a quien esté actuando. Mientras que la Fiscalía se abocará al relato de los hechos, la unidad —que está compuesta por psicólogos y licenciados en trabajo social— se aboca a la contención de la persona. Específicamente, a saber cómo se maneja frente al hecho traumático que vivió y cómo se sienten. Mientras que en algunos se trunca toda capacidad de ser funcional —trabajar, dormir, alimentarse— otros parecen menos afectados, aunque el dolor puede ir por dentro.

Por eso, apuestan a construir redes de cuidados personales con afectos de la víctima y personas que puedan asistirlas. En los casos muy mediáticos, aconsejan no exponerse públicamente, aunque son conscientes de que cada uno lo afronta como va pudiendo.

En la guía que presentaron en 2020, estipularon una serie de puntos que idealmente deberían seguirse cuando recién toman contacto con la víctima a la que tienen que auxiliar. Entre ellos está la necesidad de entrevistarse con ella y sus allegados. La intención es valorar su grado de afectación, pero también evaluar los recursos y redes familiares, sociales e institucionales con las que cuenta.

En casos en que el delito haya sido reciente o denunciarlo haya significado una experiencia traumática en sí misma, puede disponerse primeros auxilios psicológicos. Estos, según el psicólogo Karl Slaikeu —cuya definición recoge la guía—buscan “auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el enfrentamiento con la crisis, lo cual incluye el control de los sentimientos o los componentes subjetivos de la situación, y comenzar el proceso de solución del problema”.

Luego de ese análisis, el técnico de la unidad debe indicar sobre qué puntos se puede realizar una intervención puntual o específica y si es necesario involucrar a otras instituciones. A su vez, debe procurar que si fue víctima de un delito de naturaleza sexual reciente, se hayan aplicado los protocolos de salud correspondientes.

La segunda etapa dentro del primer abordaje implica darle a conocer a la víctima sus derechos en el proceso penal y lo que inmediatamente —dentro de sus posibilidades— desde la Fiscalía le requerirán hacer.

Más adelante, cuando el proceso ya esté encaminado, técnicos de la Unidad de Víctimas pueden acompañar a la víctima a pericias, declaraciones y audiencias, buscando velar por su integridad psicológica. Si bien no intervienen, funcionan como un apoyo emocional para quien está prestando el testimonio.