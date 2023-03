Otras posibles denuncias contra Penadés, dudas de la fiscal y el receso de Turismo: cómo sigue el caso penal

Cuando el fiscal de Corte, Juan Gómez, escuchó que la militante nacionalista Romina Celeste Papasso relataba cómo el senador blanco Gustavo Penadés la había explotado sexualmente a sus 13 años y que él, ante esas acusaciones, se ponía a disposición de la Justicia, decidió iniciar una causa de oficio. Pese al casi inmediato proceder de Gómez, la causa no avanzará.

En primer lugar, porque no está definido aun qué fiscal tomará el caso. Si bien el Centro de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía se lo derivó a la fiscal Mariana Alfaro, ella pidió que se le asigne a otro fiscal tras plantear que no le corresponde a su oficina. La Fiscalía funciona en un régimen de turnos y según la fecha del hecho, se define el fiscal al que le corresponderá investigarlo. Pero en los casos en la que la fecha del hecho es dudoso o está muy lejano en el tiempo –como en este caso, que se señala ocurrió hace 17 años– se toma como referencia la fecha en la que se hizo la denuncia.

Pero a su vez, Papasso no hizo la denuncia formal, si no que la Fiscalía actuó de oficio. La DPA entendió que debía ser Alfaro quien lo investigara dado que ella estaba de turno el fin de semana, cuando la militante hizo público por primera vez haber sido víctima de explotación sexual por parte de un senador, aunque no lo mencionó con nombre. Sin embargo, cuando ella divulgó de quién se trataba –este martes– y cuando la Fiscalía decidió actuar de oficio –este miércoles– ya estaba de turno la fiscal Alicia Ghione.

Ahora, la DPA deberá contemplar los argumentos de Alfaro y definir si insiste en la asignación (convirtiéndose así en definitiva) o se lo traslada a otro fiscal.

Pero además, la Fiscalía no trabaja en semana de Turismo sino que atiende únicamente urgencias (los fiscales que estén de turno en sus respectivas materias) por lo que el caso no tendrá mayores avances hasta después del 10 de abril. El abogado de Penadés, Javier Vega, dijo a El Observador que aguardarán la comunicación de la Fiscalía y a conocer los contenidos de la carpeta de la investigación para elaborar su defensa. Por otra parte, indicó que lo preferible es que el caso se trate siempre en el terreno judicial y no a través de los medios

Por su parte, según supo El Observador, Papasso está pensando en cambiar de abogado y tiene previsto reunirse con algunos profesionales después de esa semana.

Por último, abogados consultados por El Observador manifestaron que fueron contactados por jóvenes que presuntamente fueron víctimas del senador buscando asistencia letrada. Sin embargo, aún no se reunieron con ellos, no conocen sus historias ni si están dispuestos a denunciar su caso judicialmente.

Lacalle Pou y Heber apoyaron a Penadés

En una conversación informal con periodistas, luego de participar en una actividad en la Escuela Policial, el mandatario, Luis Lacalle Pou, dijo que el senador herrerista tiene su "confianza" y "respaldo".

"Le creo a él", aseguró Lacalle Pou al ser consultado sobre las acusaciones en contra del legislador. Y agregó que espera que la Justicia aclare el caso.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había manifestado este miércoles: Penadés "va a la Justicia mientras que la otra persona (Romina Celeste Papasso) va a destruirlo a las redes. La Justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía, porque esta muy tranquillo".

"Esto es una difamación y lo tiene que demostrar en la justicia", concluyó el ministro.

Papasso, una mujer trans de 30 años, aseguró el martes en una entrevista con el programa televisivo Hacemos lo que Podemos que había sido abusada sexualmente por Penadés cuando tenía 13 años y todavía no había iniciado su transición de género.

La militante contó que en aquel momento, en 2007, estaba caminando por Parque Batlle cuando un auto gris se paró a su lado y la invitó a subir. Según relató, luego Penadés se dirigió a un motel en donde mantuvieron relaciones sexuales. Señaló también en su denuncia pública que tras el encuentro el senador le pidió el número de teléfono y la llamó tiempo después para verse nuevamente.

El legislador, por su parte, hizo una declaración pública este miércoles en la que negó haber abusado de Papasso y aseguró que no admitía que por tener determinada "orientación sexual" se lo acusara de "pedófilo".