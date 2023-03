Fiscal del caso Penadés rechazó la asignación y pide que lo investigue otro fiscal

La fiscal Mariana Alfaro recurrió la decisión del departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía que le asignaba el caso del senador Gustavo Penadés. El fiscal de Corte, Juan Gómez, había dispuesto que se investigara de oficio la acusación de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, quien dijo haber sido explotada sexualmente por Penadés a sus 13 años.

El caso se le había asignado a Alfaro ayer y ella contaba con 72 horas para recurrir la decisión. Lo hizo este jueves y ahora la DPA deberá considerar sus argumentos y ver si mantiene la asignación o lo deriva a otro fiscal, informó El País y confirmó El Observador.

Alfaro estuvo de turno hasta el fin de semana –cuando Papasso por primera vez divulgó haber sido explotada sexualmente– y luego entró de turno Alicia Ghione, quien estaba trabajando cuando la militante divulgó el nombre.

Alfaro está a cargo de otras causas de relevancia pública, entre ellas la Operación Océano, cuyo juicio se desarrollará este año.

El relato de los hechos

Papasso indicó que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en Avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde Avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó.

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y él político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que bajara el asiento de atrás para que los de la entrada del hotel no lo vieran. Adentro de la habitación, relató, tuvieron relaciones sexuales.

"Cuando se fue me dijo: te dejo este regalito. Era plata. Sé que en ese momento era muchísima plata", contó. También le pidió el teléfono de celular.

Así, se fueron juntos del hotel y lo dejó en el medio del Parque Batlle. "Eso fue lo que a mí me cambió la vida. Porque cuando me deja me dice: yo te voy a dejar adentro del parque para que nadie vea. Él me deja adentro del parque y de ahí ya enseguida me para otro auto. Ahí me subo y me vuelve a pagar. Era otra persona. El mismo modus operandi. La misma forma", relató.

De esa forma, dijo, fue que se inició en la prostitución. Según ella, hubo un segundo encuentro que se suscitó luego de que Penadés la llamara por teléfono, pero después el vínculo se cortó.