Con firme demanda por carne, precios de las haciendas siguen estables

Durante los últimos días el mercado de haciendas gordas ha mantenido su estabilidad de valores y eso se explica por dos razones, según destacó a El Observador Walter Hugo Abelenda, consignatario con base de acciones en el centro del país.

En primer lugar, China ha retomado su actividad y eso ha reforzado la demanda por carne vacuna. Además, el mercado interno tiene una clara preferencia por la vaca gorda y eso prácticamente ha igualado la faena de novillos y vientres.

Abelenda opinó que el mercado interno continua bastante fortalecido, porque “la gente se acostumbró a la buena carne de la vaca gorda”.

A su vez, señaló que si bien China ha retomado su impulso comprador –de momento no con la misma intensidad–, el hecho de que las vacas valgan “un poco menos” que los novillos indica que el mercado que refuerza la demanda es el gigante asiático.

Según la reunión semanal de precios de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), realizada este lunes, los valores de la hacienda a la carne se mantuvieron estables, con relación a los de la semana anterior.

El novillo gordo especial mantuvo el valor de la semana pasada y cotizó US$ 3,22 por kilo en cuarta balanza; de igual forma lo hizo la vaca gorda que mantuvo su valor en US$ 3,05. La vaquillona fue la única categoría que expresó una suba y pasó a valer US$ 3,21 (la semana pasada cotizó US$ 3,20).

En esta ocasión, el comentario de la reunión fue: “Con oferta moderada y pocos ganados bien terminados, mercado estable. Continua la preferencia por ganados de abasto y vacas.”

En tanto, la faena de vacunos ajustó a la baja respecto a la semana pasada debido al feriado del 1º de mayo: en la semana cerrada al sábado 2 de mayo se faenaron 36.122 cabezas, lo que es un 10% menos que lo industrializado en la semana anterior.

Por segunda semana consecutiva se faenó prácticamente la misma cantidad de novillos y vacas. Por un lado, se procesaron 15.892 novillos, 7% menos la semana previa. Por el otro, del total faenado, 19.424 fueron hembras: 15.283 vacas y 4.141 vaquillonas. Eso es un 12% menos que la semana pasada.

Durante abril se faenaron 137.478 cabezas, un 35% menos que las 210.842 cabezas del mismo período del año pasado y la más baja desde el mismo mes de 2003.

Se desplomó la faena de lanares

Mientras tanto, en la última semana se procesaron 475 ovinos, frente a las 14.808 cabezas industrializadas durante la semana pasada. De los 475 ovinos, el 92% fueron capones y el resto ovejas.

Esto se explica en que solamente hubo dos frigoríficos industrializando lanares, que fueron Casablanca e Intendencia Municipal de Artigas.