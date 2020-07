Con la décima suba consecutiva en el precio del ganado, el novillo acaricia los US$ 3,50

El mercado ganadero continúa firme. Así lo expresan los valores de las haciendas gordas que, por décima semana consecutiva, subieron de valor. Ese comentario surgió también de la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y, a su vez, lo confirmaron diferentes operadores de mercado a El Observador.

De esa manera, el novillo especial de exportación cotiza US$ 3,48 por kilo, es decir que aumentó cinco centavos respecto a la semana anterior. Por su parte, la vaca gorda especial se valorizó también cinco centavos y cotiza US$ 3,30. En tanto, la vaquillona aumentó un centavo frente a su última referencia y hoy vale US$ 3,36 la especial.

Todas las referencias son a levantar del establecimiento y con pago a los 45 días.

El comentario general que surgió de la reunión semanal de precios de referencia que fija la ACG fue: “Con incremento en la actividad, basado por leve aumento de ganados de verdeos e incidencia de los corrales. Continúa la firmeza en el mercado”.

Si bien los precios de las haciendas gordas se incrementaron, algunos operadores indicaron que, de la mano de las elevadas temperaturas de la semana pasada, comenzó a aparecer más oferta de animales de verdeo. Eso repercutió en un aumento de la faena y en entradas a planta que son un poco más largas según la industria.

Firmeza y disparidad entre plantas

Walter Hugo Abelenda, consignatario de ganado del centro del país, confirmó que el mercado sigue firme, aunque sobre fines de la semana pasada las subas comenzaron a moderarse porque "la industria estaba más reacia a seguir acompañando esos aumentos", que fueron lentos pero constantes según se indicó.

"Sorprendió gratamente el volumen de faena, porque la oferta es muy escasa. Sin ninguna duda Uruguay ha cambiado en su forma de manejar las invernadas usando mucho grano. Hay firmeza en el mercado. A mi me modo de ver hay disparidad importante entre plantas, hay veces que con diferencias de cinco o hasta diez centavos en la misma categoría. Un poco más largas las compras y eso permite moderar la suba a la industria", expresó.

Aumentó la faena semanal

La faena semanal repuntó y alcanzó las 37.487 cabezas, lo que es un 20% superior respecto a la semana previa y un 10% más frente a igual semana del año pasado.

En dicha instancia hubo un aumento de 17% en el volumen semanal de novillos (19.364 cabezas). La faena de vacas también se recuperó, con 12.664 cabezas, frente a las 9.769 industrializadas la semana anterior.

En el acumulado del año se llevan faenados 1.070.783 vacunos, 19,6% por debajo de los 1.332.151 en igual fecha de 2019. En la comparación interanual la faena de vacas retrocedió 26% y la faena de novillos 17%.