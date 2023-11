Con la sombra del triunfo de Milei, el Frente Amplio lanzó la campaña y aspira a ser gobierno

Yamandú Orsi aceptó la foto que pedían dos compañeros y luego de posar con una sonrisa, se llevó la mano a la altura de la garganta: "Estamos todos con el corazón acá por lo que pase en Argentina".

Faltaba todavía más de media hora para que en la vecina orilla Sergio Massa se subiera al escenario para reconocer la derrota. Para esa hora la murga Metele que son pasteles ya cantaba la retirada para cerrar una fiesta frenteamplista en Rivera y Basáñez en la que muy lejos parecía el sacudón político en la Argentina, aunque más de un dirigente, en pleno bullicio militante, consultaba con preocupación los resultados en su celular.

Lejos de casarse con el kirchnerismo –a tal punto que ha evitado emitir respaldos con la misma firmeza que antes ha expresado hacia Lula Da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia– varios referentes, como el expresidente José Mujica, ya le habían expedido su voto de confianza al actual ministro de Economía argentino.

Pero al cierre de esta edición, sus principales figuras guardaban la diplomacia: "El pueblo argentino se expresó y decidió democráticamente y pacíficamente como lo ha venido haciendo hace 40 años de forma ininterrumpida. Argentina es una gran nación y deseo lo mejor para su gente", escribió la intendenta Carolina Cosse.

"El pueblo argentino se ha pronunciado. Le deseamos la mejor de las suertes a su nuevo gobierno por el bien de su gente", sostuvo en tanto el senador Mario Bergara.

Y al mismo tiempo, lejos del ruido del otro lado del Río de la Plata, el Frente Amplio colocaba en un clima de fiesta sobre el mismo escenario a los cuatro contendientes a ser candidatos a presidente por la hoy oposición: Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima.

Con el Plenario del sábado en Maldonado primero, y con el acto conjunto este domingo en Montevideo, la coalición de izquierdas hizo gala de su unidad para lanzar una campaña que tendrá en las internas de junio de 2024 a su primera parada.

Los cuatro precandidatos, sin matices y ovacionados por igual, comparecieron ante la militancia unidos en sus críticas hacia la administración de Luis Lacalle Pou y en su llamado a militar por un nuevo gobierno frenteamplista.

"Tenemos que seguir engrosando las filas del Frente Amplio, nunca dejamos de hacerlo, siempre nos gustó", exclamó Orsi, el favorito según las encuestas. "A partir de este abrazo que nos damos hoy tenemos que salir a darnos un abrazo mucho más grande, de un proyecto nacional", proclamó.

"¡Que quede claro: Yamandú no alcanza; Carolina no alcanza; Andrés no alcanza; Mario no alcanza! Necesitamos que cada frenteamplista vaya a hablar con la gente. ¿Aprendimos o no aprendimos que no tenemos que ser soberbios?", exclamó a su turno Mario Bergara.

“Hace un tiempo (Álvaro) Delgado dijo que este era el peor Frente Amplio de la historia. Al tiempo salieron varios más a decir lo mismo. Hay que reconocerles la capacidad de coordinación", bromeó Carolina Cosse. "Este gobierno no ha sido bueno haciendo, pero sí diciendo. Yo no sé si este no es el mejor Frente Amplio de la historia. ¿Saben por qué? Porque nuestra historia es muy grande”, celebró.

El intendente salteño fue el más duro en el tono hacia Lacalle Pou: "¿Cómo hace para gobernar alguien que no tiene idea de lo que hacen sus asesores? ¿En qué país vive? Este es el gobierno con más actos de corrupción que ha tenido este país. Y ha pasado algo que no sabíamos que podía suceder: que iba a superar al padre”.

En la soleada tarde de domingo, abrazados por el calor militante, todo fue selfies, abrazos y risas compartidas entre cuatro compañeros que a partir de ahora, e in crescendo hasta junio de 2024, serán rivales entre sí.

Acto de recaudación en el Enjoy de Punta del Este

Tras el Plenario del sábado en Maldonado, la Departamental del Frente Amplio juntó a los cuatro precandidatos en una cena de recaudación en el hotel Enjoy de Punta del Este. Cada entrada estaba a US$ 300 y asistieron unos 200 invitados, confiaron fuentes políticas a El Observador.

Entre los presentes se cuentan el empresario argentino Alejandro Bulgheroni, el empresario inmobiliario Ricardo Weiss, representantes de Tilsen, Bolumburu Motors, SEMM Mautone, Netcom, Agroland, entre otros.