Con muchos cambios, Peñarol va por su primera victoria de la historia ante City Torque

Con muchas variantes en el equipo titular, Peñarol enfrenta a Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura.

El flamante director técnico mirasol, Mario Saralegui, cumple de esta manera con su palabra que dio al momento de asumir que apostará por la Copa Libertadores de América, en la que lo aurinegros volverán a jugar este martes ante Colo Colo en Santiago de Chile.

En ese contexto es que ante City Torque realiza tantos cambios.

El equipo que coloca Saralegui será con Kevin Dawson; Juan Acosta, Rodrigo Abascal, Enzo Martínez y Robert Herrera; Matías de los Santos y Krisztián Vadócz; Agustín Álvarez Wallace, el chileno Christian Bravo, Denis Olivera y el argentino Nicolás Franco, quien tendrá su debut.

Más allá de apostar por la Copa, Peñarol no puede darse el lujo de dejar puntos en este Apertura, ya no pensando en un torneo que prácticamente no lo tiene entre los definidores a falta de tres fechas luego de este encuentro, sino con la cabeza en la Tabla Anual.

Montevideo City Torque le ganó dos de las tres veces que se enfrentaron en 2018 y la otra de ese mismo año, terminó empatada 1-1. Por eso es que los celestes son el único club en la historia al cual Peñarol no le pudo ganar todavía.

Detalles:

Peñarol: Kevin Dawson; Juan Acosta, Rodrigo Abascal, Enzo Martínez y Robert Herrera; Matías de los Santos y Krisztián Vadócz; Agustín Álvarez Wallace, Denis Olivera, Nicolás Franco y Christian Bravo

Montevideo City Torque: Cristopher Fiermarín, Franco Pizzichillo, Diego Arismendi, Yonatthan Rak y Andrew Teuten; Leandro Ezquerra, Álvaro Brun y Marcelo Allende; Gustavo Del Prete, Santiago Scotto y Matías Cóccaro

Juez: Andrés Matonte.

Estadio: Campeón del Siglo

Goles:

Tarjetas: