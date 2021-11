Concesionario del aeropuerto canceló ON en forma anticipada para reperfilar su deuda

La empresa Puertas del Sur, concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco, hizo uso de la opción de repago anticipado de su deuda de Obligaciones Negociables (ON), lanzada en 2007 por el equivalente a US$ 87 millones en la Bolsa de Valores de Montevideo, según informó la compañía ante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU). En plena pandemia, la empresa ya había acordaron en su momento con sus acreedores diferir pagos y amortizaciones de esa serie de ON en vista del desplome que sufrió su negocio por el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos comerciales con Uruguay por parte de distintas aerolíneas.

En tanto, en conformidad con el documento de emisión, junto con el pago de capital e intereses devengados, Puerta del Sur deberá abonar una suma adicional equivalente al 4% del saldo de capital adeudado a sus acreedores, explica la nota ante el BCU. El plazo de la emisión de la ON fue a 14,5 años con una tasa de interés anual de 7,75%. De acuerdo al último informe de calificación de riesgo que realizó FIX Scr (afiliada a Fitch Ratings), la empresa debió apelar a un nuevo préstamo bancario por US$ 10 millones para hacer frente a las amortizaciones de capital e intereses de la ON en 2021, aunque también debe incorporarse el canon a pagar (al Estado por la concesión) y los dividendos a distribuir por US$ 6 millones. De acuerdo a lo aprobado por la asamblea de tenedores de ON el pasado el 24 de abril de 2020, los pagos de capital correspondientes a abril de 2020 y noviembre 2020 se difieren para abril y noviembre de 2022. Según supo El Observador, la compañía optó por cancelar en forma anticipada su deuda en ON para "reperfilar" su endeudamiento a más largo plazo. Para obtener los recursos para canelar la ON, Puertas del Sur apeló a financiamiento bancario y también a fondos privados. La empresa tiene previsto cerrar el 2021 con un tráfico un 80% por debajo al 2019, el último año (normal) previo a la pandemia. En su informe, la calificadora FIX proyectó una "recuperación gradual" del negocio a partir de 2022.