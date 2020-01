Concurso de Carnaval: primera suspensión por lluvias con un toque de polémica

La primera suspensión de actividades en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2020, con un toque de polémica, sucedió en la noche de este miércoles 29, en el marco de la tercera etapa de la primera rueda de la competencia que se desarrolla en el Teatro de Verano.

Cuando iban 23 minutos de actuación de la murga Son Delirante comenzó a llover, primero en forma leve y luego con mayor intensidad. Faltaban 22 minutos para que se llegue al tiempo máximo de actuación. Minutos después la lluvia disminuyó y volvió a ser leve, pero sobre el tramo final del show de este elenco debutante (logró un cupo entre las 20 murgas que compiten en la prueba de admisión de noviembre pasado), durante la retirada, la lluvia volvió a ser intensa y siguió hasta que la murga concluyó su espectáculo. Casi todos quienes abrieron sus paraguas (los previsores que los llevaron) al inicio de la lluvia no pudieron volver a cerrarlo.

Ramiro Pallares, presidente del jurado y única persona autorizada a suspender las actuaciones antes de iniciadas las mismas o incluso si están desarrollándose (el conjunto no puede tomar la decisión de dejar de actuar), decidió no suspender el espectáculo que brindaba este elenco. El jurado cumplió con su tarea de calificar al elenco y recién se retiró de su zona de observación concluida la actuación de Son Delirante, cuando sí se postergó el resto de la etapa.

Cuando la murga bajó del escenario uno de sus integrantes increpó a Gerardo Reyes, gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo, cuyas autoridades participan en la organización del concurso junto con Daecpu, la gremial que nuclea a los directores de conjuntos carnavaleros. Minutos más tarde Reyes, quien permanecía sentado en la primera fila de la platea baja del “Ramón Collazo”, volvió a ser cuestionado por ese integrante de la murga y, en menor medida, por otro que llegó tras él y procuró llevarse al compañero que estaba más molesto.

Posteriormente, en la zona conocida como “el pedregullo”, donde está la plaza de comida del escenario del Parque Rodó, integrantes de la murga y entre ellos su director escénico, Rafael Antognazza, trasladaron a El Observador su malestar por la no suspensión de la actuación. Dijeron sentirse perjudicados por ello, aludiendo a que el público se distrajo por la lluvia. Otros prefirieron no hablar. Pero, a la vez, hubo otros que admitieron que esto de las polémicas por suspensiones o no por lluvias es tan viejo como el carnaval y prefirieron expresarse sobre la alegría que les había dado poder debutar con este título carnavalero, conformes con el rendimiento que tuvieron.

Si bien la actitud de parte del público no fue la adecuada dada la adversidad, con mucha gente concentrándose en cómo protegerse de la lluvia más que en ver a la murga, muy pocos se retiraron. La mayoría permaneció viendo al conjunto y la premió con aplausos por su actitud sobre el escenario, donde los 17 murguistas dieron todo pese al momento complicado, redondeando una buena presentación, especialmente por el rendimiento de su coro y de sus solistas.

También es cierto que el mal tiempo, con un estado de tormenta, se instauró sobre Montevideo antes de las 20.30 y algunos entienden que debió suspenderse entonces, dados los pronósticos de lluvias. Eso incidió seguramente en que el volumen de público a la hora de inicio de la actuación de Son Delirante no era importante, en una etapa en la que, considerando la grilla, con un buen estado del tiempo pudo haber generado un lleno en el graderío o casi.

Otra verdad es que lo más complicado de todo es ejercer la responsabilidad que tiene el presidente del jurado: suspender o no nunca deja a todos conformes. Y que si se hubiese suspendido se hubiera dado lugar a un perjuicio diferente para la murga: invertir nuevamente en maquillaje y en transporte, por ejemplo. Y hasta en los papelitos que se tiran sobre el escenario en un par de momentos del espectáculo.

Los que no actuaron lo harán el lunes 10

Tras la suspensión, decidida por Pallares iniciado el intervalo entre el primero y el segundo conjunto, comunicada por Álvaro Recoba (presentador de los espectáculos), quedaron sin actuar la revista Madame Gótica, los humoristas Los Choby’s y la murga La Gran Muñeca. Esos tres elencos actuarán ahora el lunes 10 de febrero, al otro día de la jornada en la que en principio debía finalizar la rueda inicial con el desarrollo de la etapa N° 11. Las entradas adquiridas para este miércoles 29 mantienen su validez para el lunes 10, dado que no se llegó a cumplir con el 50% de las actuaciones, según es habitual y se confirmó a El Observador desde Daecpu.

¿Sirve o no sirve?

A propósito de decisiones de suspensión que pueden venirle mal o bien a los elencos, algunos a esta altura del concurso admiten que una postergación del show les viene bien, porque les permite afianzar sus propuestas, al llegar al nuevo día de actuación con más tablados cumplidos, "con más rodaje".

Otros priorizan que debieron invertir dinero en maquillaje o en transporte y hasta que de pronto la lluvia y/o el viento les estropeó la escenografía, los instrumentos o el vestuario.

Lo cierto es que las polémicas por suspensiones o no cuando hay más o menos lluvias no son cosa nueva en el concurso carnavalero y suelen darle vida a la expectativa que Daecpu ha generado con su anuncio, hace pocos años, de invertir, gestión mediante con la Intendencia de Montevideo, en un techo móvil para el escenario del Parque Rodó. Si sucede, otras serán las polémicas.