Conflicto entre campeones del Mundo: Mario Kempes y Pedro Pasculli le respondieron a Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul, campeón del Mundo en Qatar con la selección argentina, abrió la puerta de la polémica con sus delcaraciones en TyC Sports: "Que me perdonen, pero creo que esta es la mejor Selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego, pero como equipo le ganamos al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia, en la Finalissima) y al último campeón del Mundo (Francia)", dijo el futbolista de Atlético Madrid.

Uno de los que le respondió fue Pedro Pasculli, campeón del Mundo con Argentina en 1986.

Diego Maradona levanta el trofeo de 1986

"Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca", expresó el delantero que le marcó un gol a Uruguay en octavos de final de la Copa del Mundo que se desarrolló en México en MinutoUno.

“De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra selección”, añadió Pasculli.

Otro campeón que le respondió a De Paul fue Mario Kempes, ganador en 1978.

Mario Kempes, campeón del Mundo en 1978

"Después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la selección campeona de Qatar 2022 es la mejor de todos los tiempos, en este momento sí lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona y la mejor y la del 86 en su momento también fue la mejor", escribió en Instagram.

"Y, una cosa más, hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina", terminó el ex jugador.