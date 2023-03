Rodrigo De Paul encendió la polémica: ¿qué selección argentina es mejor, la del 86 o la actual?

El jugador argentino Rodrigo de Paul aseguró que la selección argentina actual es “la mejor” y encendió la polémica: un jugador del equipo de 1986 le contestó.

"Que me perdonen, pero creo que esta es la mejor Selección que tuvo nuestro país", dijo el volante en TyC Sports sobre el conjunto de jugadores que levantó la Copa Mundial en Qatar el año pasado. “No lo digo desde el ego, pero como equipo le ganamos al último Campeón de América, al último Campeón de Europa y al último Campeón del Mundo”, enfatizó De Paul.

Sus declaraciones llegaron, además, un día después de que Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y la selección argentina fueran premiados en los premios The Best de la FIFA.

No obstante, al jugador del Atlético de Madrid le respondió uno de los campeones del seleccionado que salió campeón en México en 1986.

"Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca", disparó Pedro Pablo Pasculli, quien hizo el gol contra Uruguay que avanzó a Argentina hacia cuartos de final.

Así, continuó: "No creo que sea la mejor selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del 78 que hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido. Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo, de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones", según consignó el medio MinutoUno.

“De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra selección”, finalizó Pasculli.