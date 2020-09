Congreso de Perú aprueba moción que busca destituir al presidente Martín Vizcarra

El Congreso de Perú aprobó este viernes por mayoría la moción de vacancia con la que el presidente Martín Vizcarra podría ser destituido, por supuesta "incapacidad moral", en el marco de una sorpresiva crisis política en medio de la pandemia del coronavirus, según informó CNN. La moción recibió 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Necesitaba el respaldo de 52 legisladores para ser admitida y llevada a debate y votación, lo que puede suceder entre 3 y 10 días.

Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato del cantante Richard Cisneros, que el gobierno contrató como conferencista y animador, y que alardeaba en medios de haber sido asesor del gobierno.

El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido en plena pandemia contratos presuntamente irregulares por US$ 10.000 a Cisneros, un artista poco conocido del medio local.

La presentación de tres audios en el Congreso, que fueron recibidos de manera anónima por el presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador Edgar Alarcón, replanteó el caso y pone en debate la continuación del presidente Vizcarra.

En la grabación Vizcarra le dice a dos de sus colaboradoras "primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir", a quienes pide supuestamente mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió a Palacio de Gobierno el excolaborador investigado.

Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos al palacio del polémico exasesor Cisneros.

"Hay que decir que entró dos veces" en lugar de cinco, les pide Vizcarra. "Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados", agrega el presidente.

El jueves en la noche en un mensaje por televisión, Vizcarra afirmó: "No voy a renunciar, no me voy a correr". Pero poco después seis de los nueve partidos con representación en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la "vacancia" de la presidencia.

