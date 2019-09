Consejero de UTU: "No sé si me cambia mucho saber cuántos egresados tengo"

El consejero electo por los docentes de UTU, Freddy Amaro, solicitó este martes a la dirección del Programa de Planeamiento Educativo, a cargo de Virginia Verderese, que se informen las razones por las que no envió la información solicitada por El Observador —mediante un pedido de acceso a la información pública— en lo relativo a los datos de egresos de ese subsistema. A su vez, Amaro solicitó que se informe al Consejo de Educación Técnica Profesional (CETP) cómo el programa procesa y sistematiza los datos institucionales.

"Nosotros no pudimos haber dado esa respuesta incumpliendo la ley. Esa información es simple, no hay forma que no la podamos tener", dijo el consejero docente a El Observador en alusión a la respuesta que el coordinador del Departamento de Estadística del Programa, Yonattan Montesdeoca, dio a este medio ante el reclamo.

"De acuerdo a lo solicitado, este departamento no cuenta con la información solicitada, no cuenta con dicha información, dado que a la fecha era un campo que estaba en la construcción por la bedelía web. La única información que este campo estaba utilizando con tales fines corresponde a la aprobación del último año de la educación media básica y media superior", respondió Montesdeoca ante el pedido del porcentaje de egreso de estudiantes de UTU desde 2005 hasta el último dato disponible, desglosados año por año, en los distintos formatos (Educación Media Básica, Educación Media Superior, Educación Terciaria y Capacitación y Formación Profesional).

Según dijo Amaro, estos datos "se han venido negando sistemáticamente a distintos lugares" y contó que hace 25 días que no le han entregado información que él mismo solicitó.

Sobre los datos de egreso solicitados por El Observador, Amaro dijo que es "una información fácil" y que si Verderese no la presenta en el plazo establecido de 10 días, solicitará su remoción. Sin embargo, duda que la remuevan del cargo porque "tiene el aval de (Wilson) Netto". Verderese es integrante del equipo de asesores en educación del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.

"Si ella no lo tiene, porque no lo ha podido resolver, yo solicito su remoción. ¿Cómo vas a tener una persona que después de haber estado cuatro años en un programa no puede tener la información de los alumnos que egresan?", apuntó Amaro.

Sin embargo, el consejero Miguel Venturiello, dijo que esos números sí están disponibles pero no están sistematizados por el Programa de Planeamiento Educativo porque no consideran que sea una información relevante. "No sé si me cambia mucho saber cuantos egresados tengo", dijo a El Observador.

"No sé en función de qué nos interesa (los datos de egresos). A nosotros nos interesan los resultados educativos y si tenemos que por alguna cosa evaluar la cantidad de egresos, si nos sirve para algo, lo puede sistematizar Planeamiento Educativo. El tema es cuál es el interés que tenemos" en esos datos, añadió.

El dato de egresos ya había sido solicitado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) pero, según supo El Observador, tampoco logró conseguirlos. Es por esa razón que ni en los informes sobre el estado de la educación ni en el Mirador Educativo del instituto esa información está disponible. El dato de egresos presentado en educación media básica y media superior por este órgano independiente es genérico (no está dividido por Secundaria y UTU) y es una estimación basada en la Encuesta Continua de Hogares. El dato oficial de UTU no está.

Con respecto a esto, Venturiello dijo que INEEd no tiene comunicación directa con UTU sino con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pero aseguró no saber por qué no se presentaron los datos. "La verdad mucho no entendí pero tampoco nos pusimos a analizarlo", expresó.

La directora general de UTU, Nilsa Pérez, por su parte, dijo que se reunirá con Verderese luego de que ella regrese de un viaje oficial a China y explicará por escrito a El Observador las trabas que hubo para que esa información no fuera proporcionada.