Consolas del pasado en versión miniatura: ¿cuánto cuesta comprarlas en Uruguay?

Hace dos años, el mercado de consolas retro llegó para quedarse. Nintendo, Sega y Sony lanzaron versiones en miniatura de algunos de sus viejos centros de entretenimiento. Nintendo fue el primero que apostó en ese sector lanzando su versión mini del Nintendo Entertainment System (NES), para luego lanzar también la del Super Nintendo (SNES). Luego llegó Sony, con su Playstation Mini, y próximamente llegará a Uruguay el Sega Mega Drive Mini.

Gabriel Dittrich, dueño de la tienda de videojuegos X Uruguay, explicó que este es “un nicho” de personas que jugaron con estas consolas en su infancia. “Los sacan siempre en las fiestas, y te hacen sentir esa nostalgia de estar jugando en esa época cuando eras chico. Y ahí no importa la plata, querés jugarlo”, opinó.

Lo que hace que la experiencia parezca tan real para él son los controles, que son “réplicas exactas de los de la época”, algo que no logran ni los emuladores de PC ni las consolas clonadas, un gran problema en el mercado uruguayo. Que sean productos de marca también juega su rol: “La mayoría de los coleccionistas a los que les vendemos aman la marca Nintendo, es la que tiene más reventa, más coleccionistas, que sube más de precio. Le da otro valor y hace que lo conserven”, dijo Gabriel.

En Cromo te presentamos cada una de las consolas retro mini disponibles en Uruguay, que cada vez atraen a más adultos que quieren volver a sentirse niños jugando frente a una TV porque, según Dittrich, “la nostalgia no tiene precio”.

Nintendo Entertainment System (NES)

Nintendo

La NES Mini (su nombre comercial es Nintendo Classic Mini), lanzada en noviembre de 2016, fue la primera consola retro oficial lanzada por Nintendo, 33 años después de su estreno en 1983. Contiene 30 juegos dentro del sistema, dentro de los que se encuentran Super Mario Bros, Pac-Man y The Legend Of Zelda. La desventaja: no hay posibilidad de agregar nuevos.

Es una réplica exacta del NES original, solo que su cuerpo es una edición miniatura. Se conecta con HDMI al televisor, y apenas necesita un cable USB para tener energía (incluso puede ser conectado al mismo televisor). Viene con un control idéntico al de la edición inicial (el control extra hay que pagarlo aparte), pero que en este caso puede ser desconectado de la consola, y también es compatible con Wii U.

“Cuando nosotros trajimos el NES, que fuimos los primeros, la gente hacía cola”, recordó Gabriel Dittrich. Esto se debe en su opinión a la estrategia de Nintendo de generar expectativa y reventas lanzando primero una pequeña cantidad de consolas, para luego expender la mayor parte del stock. Pero en todo el mundo NES Mini fue el que, con su éxito, demostró que había un mercado lucrativo en la producción de estas consolas para nostálgicos.

Valor (en XUruguay): US$ 169.

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Nintendo

El éxito del NES llevó a que Nintendo apostara por la edición retro de su sucesor, la SNES Mini. Llego a las tiendas en setiembre de 2017 con 21 juegos incluidos no intercambiables, entre ellos Super Mario Kart, Super Metroid y el inédito Star Fox 2, cuya salida había sido cancelada en 1996 y tuvo su estreno en esta SNES Mini.

El paquete de esta consola, que también es una réplica exacta en miniatura de la original, viene con dos controles extraíbles y compatibles con el Wii U. Como el NES, se conecta al televisor con un cable HDMI, y usa tecnología USB para conectarse a corriente. Incluye la función Rewind, que permite rebobinar o adelantar el juego cuanto se quiera.

Entre las ediciones retro del NES y del SNES, cuya versión original data de 1990, Nintendo alcanzó las 10 millones de ventas.

Valor en Uruguay: US$ 189.

PlayStation

Sony presenció las millones de ventas de Nintendo con su NES y SNES y decidió arriesgar con una versión clásica de su primera PlayStation, que vio la luz en noviembre de 2018, 24 años después de su debut en los comercios en 1994. Tiene 20 juegos, como Metar Gear Solid, Final Fantasy VII y el primer Grand Theft Auto, conocido como GTA. En esta miniconsola tampoco pueden agregarse más juegos.

Quien la compre se encontrará con una Playstation 1 de tamaño 45% menor a la original, dos controles sin cursores análogos, un cable HDMI para conectar al televisor y un USB para darle energía.

“Fue un fracaso en ventas cuando salió”, contó Dittrich. Las críticas tampoco lo ayudaron: el portal IGN criticó su falta de juegos populares (como el Crash Bandicoot) e incluso en Destructoid afirmaron que “la emulación en el Playstation Classic es, de alguna manera, peor que la original”.

Valor en Uruguay: US$ 109

Sega Mega Drive

Xataka

El último en llegar a la competencia fue Sega, que lanzó su Mega Drive Mini al mercado en setiembre de 2019, a 31 años del estreno de la consola original en 1998. Aprendió de las críticas hacia las otras consolas por sus catálogos con pocos juegos.

Sega incluye 42 títulos no actualizables (récord en la competencia), entre los que se encuentran Sonic The Hedgehog I y II, Street Fighter II y el famoso Tetris, que nunca había sido lanzado en la consola original.

El tamaño de la consola retro es 55% menor que la Mega Drive original. Al igual que las otras consolas, también se conecta con cable HDMI y a la corriente con tecnología USB. Viene con dos controles en la caja, en su versión de tres botones de acción para América y Europa. En Japón se comercializa con los de seis botones.