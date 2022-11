Contra tres rivales inesperados, el partido lo ganaron los toros

Con las ventas finalizadas, el balance de la zafra de toros es satisfactorio, porque hubo alta colocación con base en una avidez intacta y a valores interesantes, superando una coyuntura adversa.

Eso, señalaron varias fuentes a El Observador, tiene alta relevancia considerando que durante la zafra hubo sobre todo tres escollos: un severo déficit hídrico en los campos ganaderos, una acentuada tendencia a la baja en el precio del ganado y la incidencia de la brucelosis.

La mirada de los rematadores

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, reflexionó sobre las características particulares de esta zafra: “Fue precoz, estamos viendo que la zafra se está adelantando, empezó en setiembre enseguida del Prado y al 20 y pico de octubre estaba casi terminada, cuando históricamente los remates se daban hasta noviembre, hacíamos incluso remates en diciembre, ahora se han adelantado también las exposiciones y hay muchas actividades concentradas en muy poco tiempo”.

“El balance es muy bueno, la mayoría de los remates de campo, en exposiciones y ventas on line se hicieron en una época en la que se desalinearon los astros, en semanas donde el mercado del gordo y el de la reposición cayó mucho, la falta de agua se hizo sentir en el arranque de la primavera y hubo problemas que afectan al negocio, sobre todo al de la cría, como la brucelosis, donde habrá que hacer algo porque está complicando al criador y sobre todo al chico que es el que tiene menos espalda. Hubo una cantidad de malas noticias en ese tiempo breve donde se hizo la zafra y sin embargo en general todo salió muy bien, se colocó casi toda la oferta, eso hace que haya sido una zafra muy buena aunque algunos esperaban otro nivel de precios. No hubo remates malos y la cabaña cumplió el gran objetivo de vender la gran mayoría de la oferta, pese a todo lo que pasó, lo que habla de una madurez y confianza en el negocio más allá del estado de ánimo del momento, algo bueno porque en esto hay que pensar a largo plazo y eso es lo que se está haciendo”.

José Pedro Aicardi, director de MegaAgro, reflexionó que “fue una zafra realmente muy buena, en nuestro caso en todos los remates se colocó prácticamente el 100%, en uno o dos quedaron uno o dos toros sin vender, eso es destacable porque lo que precisa más el cabañero es colocación”.

Agregó que considerando el ajuste en los valores del ganado y el déficit hídrico, la zafra transcurrió con muy buenos valores, con demanda muy alta, con destaque para las razas que están en el tercio superior de la pirámide, las razas mayoritarias”.

En esta zafra, indicó, se notó que “el productor uruguayo es muy noble y muy fiel a lo que hace, sigue invirtiendo fuertemente en genética, son empresarios del negocio y uno tenía la expectativa antes de la zafra y se comprobó que van más allá de la coyuntura, miran al largo plazo, vienen de un momento en el que se pudieron vender muy bien los terneros y cuando el productor recibe un buen ingreso no lo guarda en el bolsillo, siempre invierte, aunque hayan condiciones adversas en los mercados”.

Rodrigo Silveira, director de Silveira Negocios Rurales, opinó: “Fue una zafra positiva, se comercializaron muchos toros, en cada remate los porcentajes de colocación fueron casi totales y el promedio anduvo en US$ 3.400”.

“Fue una zafra algo distinta, se concentraron la mayoría de los remates en octubre y a pesar de que transitamos por un baja de los precios en general, tanto del gordo como de la reposición, los toros se pagaron a precios buenos comparados con los históricos”, analizó.

“Como conclusión, la inversión en genética va por un carril aparte, los criadores volcaron parte de las ganancias que tuvieron en un buen momento, se comprobó que cuando el ganadero gana reinvierte y ésta no fue la excepción, se sigue apostando a la cría, las proyecciones de nacimientos de terneros dicen que vamos a estar en otro récord, se sigue apostando a invertir en genética y en los negocios a largo plazo”, expresó.

Mejor que en 2021

Con base en un análisis que cada año realiza la periodista Estela Apollonio, de Radio Rural, este año el precio promedio y el porcentaje de ventas superó a los registros de la zafra de 2021.

El año pasado se colocaron 6.313 toros, el 91,63% de la oferta, con un promedio de US$ 2.732,35 –con US$ 16.800 de máximo y US$ 1.400 de mínimo–.

Este año se colocaron 6.596, el 94,55%, a un promedio mayor, US$ 3.095,02 –máximo US$ 19.200 y mínimo US$ 1.500–.

Las cifras

94,55 fue el porcentaje de colocación de los 6.976 toros ofertados, con la venta de 6.596 de ellos.

de colocación de los 6.976 toros ofertados, con la venta de 6.596 de ellos. 3.095,02 dólares fue el precio promedio que se logró considerando la totalidad de los toros comercializados.

fue el precio promedio que se logró considerando la totalidad de los toros comercializados. 19.200 dólares fue el precio máximo, con un valor mínimo por toro que se ubicó en US$ 1.500.

fue el precio máximo, con un valor mínimo por toro que se ubicó en US$ 1.500. 925 toros se colocaron en Durazno, líder en ventas por departamento, seguido por Cerro Largo (800) y Tacuarembó (738).

se colocaron en Durazno, líder en ventas por departamento, seguido por Cerro Largo (800) y Tacuarembó (738). 3.742 toros Aberdeen Angus se colocaron, delante de la dispersión de los toros de la raza Hereford con 1.911 (considerando solo razas con más de 1.000 toros vendidos).

Aberdeen Angus se colocaron, delante de la dispersión de los toros de la raza Hereford con 1.911 (considerando solo razas con más de 1.000 toros vendidos). 3.168,49 dólares fue el precio promedio para los Hereford, delante de Aberdeen Angus con una media de US$ 3.157,62 (también considerando solo razas con más de 1.000 toros vendidos).

Fuente: análisis estadístico elaborado por la periodista Estela Apollonio, de Radio Rural.