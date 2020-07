Control a camioneros: el test costará US$ 40 y el resultado estará en una hora

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, anunció este martes que a todos los camioneros que ingresen por el país y no presenten un comprobante de test negativo en las últimas 72 horas se les realizará un test rápido que está siendo elaborado por el Institut Pasteur y la Universidad de la República, según consignó Subrayado. Este análisis arrojará resultados en una hora y si el camionero examinado es un caso positivo no podrá ingresar al país.

Este nuevo test también tendrá dos virtudes que pondrán paños fríos en el conflicto entre los camioneros y el gobierno: costará menos de la mitad que los exámenes tradicionales (el costo pasará de US$ 95 a US$ 40) y, como el efecto de los tests dura una semana, solamente se les exigirá un análisis cada siete días a los camioneros que continuamente están ingresando y saliendo del país.

"Hay empresas transportistas que pasan en una semana cuatro o cinco veces por la frontera, si cada vez que pasan, (se les hace el hisopado y) son US$ 100, es un costo imposible de solventar", dijo Heber tras salir de una reunión en Torre Ejecutiva con la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu).

Según contó, este nuevo test estará pronto "en un mes" y, por lo tanto, habrán tres semanas más en las que se mantendrá el sistema actual y donde el gobierno y los camioneros negociarán "quién hace el esfuerzo y si es un esfuerzo compartido".

Camilo dos Santos

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ya había adelantado este lunes a El Observador que desde el gobierno estaban buscando "perfeccionar" el control del ingreso de camioneros al país para evitar que estos trabajadores circulen por el país con la posibilidad de estar infectados con coronavirus, debido a que el resultado del hisopado que se les realiza en la frontera hasta el momento tarda al menos un día en llegar. Hasta este lunes, el gobierno había detectado que ocho camioneros ingresaron al país en los últimos días con coronavirus.

La idea inicial del gobierno era que a partir de este lunes los camioneros deberían sí o sí llegar a Migraciones con un comprobante de test negativo. Si eso no ocurría, la empresa debería pagar US$ 100 para cubrir el costo del test. Esa disposición generó malestar entre los empresarios del trasporte de mercaderías porque plantearon que no podían hacerse cargo del costo de los análisis por cada camionero que entra al país.

El Poder Ejecutivo, entonces, resolvió que por esta semana se seguirá haciendo cargo del costo de los exámenes.

De los ocho camioneros infectados detectados por el MSP, uno de los casos que tomó mayor notoriedad fue el de un camionero que ingresó por Rivera rumbo a La Paz (Canelones) el viernes 24. En esa ciudad dejó su camión y se trasladó en un taxi hacia la terminal Tres Cruces (Montevideo) para regresar a Rivera en un ómnibus interdepartamental. Cuando iban en el camino, las autoridades le notificaron que estaba infectado y ASSE desplegó un operativo al lado de la terminal para atender al caso positivo y aislar a quiénes lo acompañaban. El infectado, de 38 años e hipertenso, fue trasladado al Hospital Español.

También el fin de semana se detectó otro caso de un camionero argentino que había ingresado por el puente San Martín en Fray Bentos y se trasladó a Montevideo para dejar la mercadería. Cuando se conoció el resultado del test positivo las autoridades sanitarias lo llamaron pero ya había regresado a Buenos Aires.

El director de Salud de Río Negro Andrés Montaño dijo a Subrayado que se hizo el rastreo de personas con las que tuvo contacto el camionero pero se entendió que no era necesario aislarlas porque los funcionarios de Migración, Aduana y Comercio Exterior del puente San Martín contaban con las medidas sanitarias de protección adecuadas.

Según relató el camionero, no tuvo contacto directo con nadie, ni en las instalaciones del puente ni en la empresa donde descargó la mercadería.