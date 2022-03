Copa Libertadores: ¿Cuándo se sortean los grupos de Nacional y Peñarol y cuándo debutarán?

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, en la que participarán Nacional y Peñarol, se realizará el próximo viernes 25 de marzo a la hora 12:00 de Uruguay.

El evento, como ya es habitual, tendrá su ceremonia en la sede de Conmebol en Asunción de Paraguay.

Ese día Nacional y Peñarol conocerán cuáles son sus rivales en sus respectivos grupos, en los que los dos mejores clasificados avanzarán a los octavos de final y en los que el tercero irá a la Copa Sudamericana.

Staff Images / Conmebol

Peñarol y Nacional jugarán la Libertadores 2022

Por el ranking Conmebol, ambos equipos uruguayos estarán en el primer bolillero, el de los cabezas de serie o mejores clasificados.

Según esa clasificación, Nacional está en el sexto puesto y Peñarol en el séptimo.

Los albos suman un total de 5.506,3 puntos (5.171,5 de Copa Libertadores y 334,8 de Copa Sudamericana), seguido por los aurinegros con 5.176 unidades (4.240 de Libertadores y 936 de Sudamericana).

Así serán los bombos:

En base al ranking de Conmebol publicado en diciembre, utilizado para los sorteos de las fases previas de Libertadores y Sudamericana, los bombos para el sorteo de fase de grupos de la Libertadores ya tienen forma.

Bombo 1: Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño.

Bombo 2: Athletico Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez Sarsfield.

Bombo 3: Sporting Cristal, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Colón, Tolima, Caracas, Millonarios o Deportivo Cali.

Bombo 4: Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza, más cuatro equipos provenientes de la fase previa.

Esos cuatro equipos que restan por definir saldrán de los cruces América Mineiro - Barcelona de Ecuador, Fluminense - Olimpia, Estudiantes de La Plata - Everton de Chile y The Strongest - Universidad Católica de Ecuador, que se definirán la semana próxima.

AFP

El trofeo de la Libertadores

¿Cuándo debutan por la Libertadores?

La Conmebol también definió el calendario de la Copa Libertadores, que tendrá su fase de grupos entre el 5 de abril y el 26 de mayo.

Por lo que los estrenos de Nacional y Peñarol serán el 5, 6 o 7 de abril, los tes días en que se disputará la primera fecha del histórico certamen.

Staff Images / Conmebol

Fechas de la Libertadores 2022

Fase de grupos:

Primera fecha: del 5 al 7 de abril

Segunda: del 12 al 14 de abril

Tercera: del 26 al 28 de abril

Cuarta: del 3 al 5 de mayo

Quinta: del 17 al 19 de mayo

Sexta: del 24 al 26 de mayo

Octavos de final: del 28 al 30 junio (ida) y del 5 al 7 de julio (vuelta)

Cuartos de final: del 2 al 4 de agosto (ida) y del 9 al 11 de agosto (vuelta)

Semifinales: 30 y 31 de agosto (ida) y 6 y 7 de septiembre (vuelta)

Final: 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

Los premios

La Conmebol también anunció los premios para la Copa Libertadores, los que tuvieron un incremento, con mejoras en los montos otorgados en la primera fase (fijado en US$ 400.000), segunda fase (US$ 500.000) y en la tercera fase (US$ 600.000).

El equipo uruguayo que jugó primera fase fue City Torque, que recibió ese premio. No superó la instancia clasificatoria.

El equipo de la AUF que ingresó en la segunda fase fue Plaza Colonia, también eliminado. Cobró US$ 500.000 de premio.

El campeón de la Libertadores de 2022 recibirá US$ 16.000.000, un aumento de US$ 1 millón con respecto a lo ganado por Palmeiras por conquistar el título en 2021. Esta cifra se suma a lo que el equipo vencedor vaya acumulando al superar las distintas etapas de la competición, cifra total que llega a los US$ 25.050.000 si se arranca desde la primera fase de grupos.