Copa Sudamericana: Peñarol juega por US$ 2.000.000 ante River Plate

El partido que Peñarol jugará este martes ante River Plate por la primera fase de la Copa Sudamericana tiene una carga especial para los aurinegros, que trasciende los aspectos deportivos y que también gotea sobre los asuntos económicos.

Los dirigidos de Alfredo Arias, de gran inicio en el Apertura (más por los resultados que lo tienen primero, que por funcionamiento) sale a escena internacional a jugar el segundo torneo de Conmebol, debido a que quedó sexto en la Tabla Anual de 2022. A la Libertadores avanzaron los cuatro primeros.

El azar determinó que en esta instancia de partido único debe ser visitante y que esa fue una condición que River Plate aprovechó de alguna forma para disminuir los efectos que hubiera generado una localía en el Campeón del Siglo.

Los del Prado llevan a Peñarol al Campus de Maldonado para jugar este martes a la hora 21, y además fijaron precios que van desde $ 900 por las populares, $ 1.200 preferenciales y $ 4.000 en los palcos.

El partido será dirigido por el brasileño Daronco.

Peñarol se sentirá local en Maldonado, pero no en las condiciones de su estadio o si el encuentro se hubiera disputado en el Centenario.

Los dirigidos por Alfredo Arias llegan invictos, con 13 puntos en 15, con siete goles de Matías Arezo en cinco partidos y con una tabla del Torneo Apertura que le empieza a devolver paz en puntos ganados, que en aspectos deportivos aún se encuentra en etapa de formación, pero con la tranquilidad de que su avance triunfal también encuentra impulso en los sobresaltos que sufre Nacional.

El fin de semana Arias rotó al plantel, dio descanso a sus principales figuras, le alcanzó para ganarle a Deportivo Maldonado, y los tiene a todos, salvo Carlos Sánchez (salió lesionado), para volver a poner en cancha a su equipo titular.

River Plate llega sin ser el de 2022, pero en un tono que le permite confiar que en un partido puede poner el resultado en el casillero de la clasificación.

Ahí está el punto neurálgico de estos 90 minutos en el que habrá un clasificado y un eliminado.

¿Cómo se define la clasificación en caso de empate en River vs Peñarol?

Si al finalizar el tiempo reglamentario igualan, la clasificación se definirá a través de penales, con el sistema tradicional de cinco de cada equipo, y si persiste la igualdad uno a uno hasta conocer al ganador.

¿Por qué es tan importante el resultado fuera de la cancha?

El que gane seguirá en carrera en las competencias internacionales, lo que representa un salto de calidad para cualquier club, pese a que en Uruguay los grandes objetivos quedan reducidos a ganar el Campeonato Uruguayo.

Adquiere singular importancia porque la clasificación representa para Peñarol no menos de US$ 2 millones de ingreso en abril y mayo, y la cifra se puede incrementar en el año hasta US$ 8.675.000 si se consagra campeón y gana todos los partidos.

Para Peñarol, avanzar en la Sudamericana implica asegurarse US$ 900.000 por jugar los tres partidos de la fase de grupo, un bono extra de US$ 100.000 por partido ganado (puede sumar hasta US$ 600.000) y las tres recaudaciones por su partido de local que representan entre US$ 750.000 y US$ 300.000.

A estos ingresos debe deducir gastos de viajes para jugar en el exterior y los costos de organización para los partidos de local, y la opción de repetir

¿Cuándo se realiza el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

Los rivales de la fase de grupos del ganador de la llave de River vs Peñarol se conocerán en el sorteo de la Copa Sudamericana que se realizará el 22 de marzo en Asunción.

Ese día el azar definirá cómo se jugará la fase de grupos de los dos torneos de Conmebol, Libertadores y Sudamericana.

¿Qué premio recibirá el campeón de la Sudamericana 2023?

El campeón de la Sudamericana podría recibir US$ 8.675.000 si gana todos los partidos.

Esto implica un aumento del 8% en relación con el 2022.

Disputará también la bolsa asignada a la Recopa y se hará acreedor automáticamente de los montos por participación en fase de grupos de la Libertadores del año siguiente.