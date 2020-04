Coronavirus llegó a cuatro hogares de ancianos: seis tests dieron positivo

Seis personas de cuatro residenciales de ancianos dieron positivo de covid-19, según confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a El Observador. Se trata de cinco adultos mayores y un funcionario. A su vez, en dos hogares más con casos sospechosos se esperan resultados, según se informó desde el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

En tres de los residenciales los infectados son usuarios y en uno un funcionario.

Es por esto que a todos los funcionarios y demás residentes de cada uno de los hogares involucrados se les realizó el test y se está a la espera de los resultados.

Además, se aplicó el protocolo previsto para los residenciales de adultos mayores.

Las medidas de acción previstas para cuando dentro de un residencial se confirma un caso de covid-19 fueron elaboradas en conjunto por los ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social. Este protocolo tiene como objetivo coordinar la atención que se da en los hogares de ancianos para evitar la propagación del virus dentro de un sector en el que la población que predomina constituye un grupo de riesgo en el caso de contraer la enfermedad.

Dentro de las medidas establecidas, se indica que si dentro del residencial se confirma que hay un caso de covid-19, la persona debe ser trasladada al prestador de salud independientemente de su estado general. En tanto, el resto de las personas que estuvieron en contacto con ese paciente deben permanecer aisladas durante 14 días, en lo posible en una habitación con buena ventilación, baño y la puerta cerrada.

No obstante, desde los ministerios involucrados se aclaró que, en caso de no poder aislar al infectado, los residentes con los que estuvieron en contacto serán agrupados en un sector con personal exclusivo. Y aquellos que no hayan estado en contacto, deberán ser atendidos por otros funcionarios del hogar.