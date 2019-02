Cosse continuará la política económica de Astori si es presidenta

Carolina Cosse, precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio, aseguró que "todo el cuidado y la política macroeconómica" que el ministro de Economía, Danilo Astori, ha llevado adelante "tiene que seguir siendo así".

Entrevistada en Informativo Sarandí, la exministra de Industria destacó el "manejo macroeconómico, profesionalismo, austeridad, políticas de control" impulsados por el exvicepresidente desde la cartera.

Sin embargo, dijo que si es electa presidenta incorporará un "componente de estructuración de la innovación, de la investigación y del conocimiento" para estimularlos, así como "condiciones de igualdad de competencia para la producción nacional".

A su entender, el próximo mandatario tendrá que "pasar de los programas de apoyo" desarrollados por el gobierno a "medidas más permanente de estímulo". "Tenemos que mirar frontalmente y con decisión lo que sea integrar tecnología inteligentemente a la matriz productiva", agregó.

Pese a que los economistas advierten que es inevitable hacer un ajuste fiscal en el próximo período de gobierno, Cosse manifestó que "no se puede decir ahora" si esto sucederá en su eventual gobierno, "porque no hay elementos razonablemente creíbles para poder decir cómo se va a manejar el presupuesto nacional". "Trataremos de evitarlo, pero no se puede contestar ahora porque eso es futurología y lo que yo estoy haciendo es política", sentenció.

La ingeniera, quien recalcó en varias oportunidades que la seguridad es uno de los ejes de su propuesta, dijo que "no tiene sentido" responder si Eduardo Bonomi continuaría al frente del Ministerio del Interior si fuera presidenta. "El tema es tan importante que si hablamos de quién va o no va, estamos minimizándolo”, subrayó.

Sin embargo, Cosse entiende que Uruguay está "en condiciones" de recibir a "una segunda generación que encare el tema más en conjunto". Según la precandidata, "hay una gran cantidad de problemas a resolver" y por eso se necesita "el concurso de los tres poderes": Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Como ejemplo planteó que si encabezara el Poder Ejecutivo, trataría de impulsar el trabajo obligatorio en las cárceles, algo que no podría hacer porque la ley se lo impide. Entonces, según la exministra, el próximo gobierno tendrá que "dar una mirada nueva" e impulsar mesas de diálogo conformadas por los tres poderes, para poder encontrar "soluciones colectivas". "No es sentarse a buscar la solución a todos los problemas de seguridad, porque entonces no vamos a hacer nada. Hay que ir poniendo uno por uno", aclaró.

¿Qué tiene para ofrecer el Frente Amplio? “Credibilidad en el proceso” y "un profundo compromiso con el ser humano”, lo que significa que “frente a un problema o desafío, el centro es cómo se va a beneficiar la convivencia”, según Cosse.

“Gracias a este camino que ha recorrido el Frente Amplio, se aprendieron cosas, no todo estuvo perfecto, se cometieron errores y el error siempre es fruto de mejoras”, aseguró. Si bien el trabajo y un salario digno son importantes para la precandidata, considera que es igual de importante "que seamos una sociedad saludable y que vivamos mejor como personas”.

Lo que más le conviene a la lista 711, integrada por Raúl Sendic y Leonardo De León, ambos inhabilitados por el Plenario de la coalición de izquierda para las próximas elecciones, es "tener una actitud unitaria y no apoyar a ninguno (de los precandidatos), lo que es una forma de apoyar a todos", aseguró Cosse.

En Informativo Sarandí explicó que una forma de hacer esto sin tener que disolverse es presentando solo listas departamentales, no nacionales, en las elecciones internas. “Es lo mejor para el sector y para el Frente Amplio”, ratificó.

Estando al frente del Ministerio de Industria, Cosse afirmó que en Venezuela no hay una dictadura. Este miércoles, se desmarcó ligeramente de sus dichos: “Seregni decía que están la ética de las ideas y la de las responsabilidades. Yo formaba parte de un gobierno y tenía que ser muy cuidadosa con mis afirmaciones, porque cuando uno tiene una responsabilidad, no es de uno; no estamos discutiendo en un boliche: yo formaba parte del gobierno. De cualquier manera, admití que Venezuela tiene problemas y dije que los pueblos tienen que agotar los caminos de diálogo, algo de lo que estoy convencida".

"Ahora, si tengo que opinar sobre la conducta y el derrotero del gobierno uruguayo en este tema, creo que ha sido respetuoso y cuidadoso del derecho internacional y que en las últimas semanas realmente dio un signo de abrir las puertas para ayudar a que se resuelva la situación de Venezuela. También quiero recordar las palabras del canciller (Rodolfo) Nin Novoa, que insistió en que la solución tiene que ser venezolana. En Venezuela la democracia está muy herida y lo mejor que puede hacer Uruguay para ayudar al pueblo venezolano a resolverlo es ofrecer su ayuda a que los procesos de diálogo interno se den”, agregó.

Asimismo, Cosse dijo que le "llama la atención" y le "preocupa" que se estén usando "tanto" las "situaciones dolorosas de otro país para rédito político" en la política nacional.

Este lunes, la exministra cuestionó la propuesta del intendente y precandidato Daniel Martínez de construir un “Silicon Valley” en la estación AFE, y dijo que se "preocuparía más" por llevar la industria "al interior". Este miércoles, no obstante, manifestó que le "llena de alegría que parta de la intendencia una iniciativa que tenga que ver con el Uruguay tecnológico". "Me parece recontra bueno que más gente del ámbito político se sume a la expresión de que Uruguay tiene que tener un camino tecnológico", enfatizó.