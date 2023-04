Cosse en cumbre en EEUU: "Los agentes financiadores nos plantean que nos quieren dar créditos pero no pueden"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, viajó a Denver, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de Ciudades de las Américas y como presidenta de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) habló en la apertura oficial frente a unos 250 gobernadores de ciudades americanas.

"Trabajemos para que se pueda producir un profundo cambio transformador en los flujos de inversión globales, para que podamos desarrollar políticas y modelos de negocios que tiendan a frenar la desigualdad. Avancemos. Quizás sea hora de revisar las políticas nacionales que frenan la inversión en los gobiernos subnacionales", dijo Cosse en su discurso.

En conversación con El Observador, la intendenta dijo que lo que expresó es "un sentir casi unánime de las ciudades a nivel mundial" que tienen la problemática de no poder conseguir inversiones por la falta de aprobación de los gobiernos nacionales. "En casi todos los lugares existe normativa –y yo comprendo esa normativa–que hace que al final del día, la aprobación final para acceder a un crédito la da el gobierno nacional", dijo Cosse.

La intendenta dijo que "entiende" que la normativa sea así porque los gobiernos nacionales "tienen que cuidar sus cuentas públicas y mantener un equilibrio" pero que "también puede pasar que existan otros factores que frenen esa autorización final", dijo.

Como ejemplo en Uruguay, Cosse mencionó que la Intendencia de Montevideo pidió un préstamo de US$ 120 millones el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021 que no fue aprobado por el gobierno nacional. "La IM estaba en condiciones de afrontar pero el Ministerio de Economía y Finanzas nos planteó: '120 no, 70'", señaló.

Según Cosse, por esta normativa que "frena" las inversiones a los gobiernos locales, "en los ámbitos internacionales todos los agentes financiadores, los bancos multilaterales, los bancos privados, las agencias de desarrollo nos plantean que nos quieren dar créditos pero no pueden".

La Cumbre y lo que le deja a Montevideo

El tema de la Cumbre de Ciudades de las Américas es “Desafíos globales, soluciones locales”. Los líderes de los gobiernos de las ciudades del continente expondrán y debatirán sobre temas como la democracia, el crecimiento económico, la migración, la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión social y equitativa.

Cosse participará entre este jueves y este viernes en una sesión sobre el papel de los gobiernos locales en la migración, otra de "sistemas locales de viviendas", donde Cosse expondrá en el panel "Construyendo sobre la experiencia del Movimiento Ciudades por una Vivienda Adecuada".

La intendenta de Montevideo también participará en la discusión sobre la "incorporación de la perspectiva de género en las políticas urbanas" y en la innovación de la prestación de los servicios municipales.

En diálogo con El Observador, Cosse dijo que de este tipo de eventos "uno no se lleva una carpeta, no se lleva un tema material", sin embargo, consideró que su participación en la Cumbre beneficia a Montevideo porque la delegación de la IM "se lleva la posibilidad de abrir puertas de financiación y de colaboración".

Este miércoles, antes del comienzo de la Cumbre, Cosse estuvo en una reunión con el BID, junto a otros gobiernos de ciudades. Según contó, "la jornada con el BID estuvo signada por nuevas formas de financiar, compartir nuestros problemas, escuchar cómo está solucionando alguna ciudad algún problema, la movilidad eléctrica es un tema que se impone".