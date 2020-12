Cosse habló a la militancia del FA y argumentó medidas: "Necesitamos su ayuda"

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse volvió a marcar la cancha en la lucha contra la pandemia en la capital y dedicó un pedido de ayuda especial a la militancia del Frente Amplio. A través de un video en streaming por sus redes sociales la jefa comunal se valió de sus dotes de ingeniera para explicar cómo funciona la exponencialidad, volvió a recomendar "hacer una pausa" y argumentó las medidas en paralelo con las del gobierno por ser en ámbitos "donde la pelota" está "en cancha" de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Cosse aclaró que el mapa del Ministerio de Salud Pública que ilustra la evolución de los casos en la capital "no implica que en todas esas zonas esté el coronavirus", sino que en esos lugares hay focos. "Uno ve el mapa totalmente rojo y dice 'estamos todos con coronavirus'. Pero si se fijan, lo más común es que haya cuatro o cinco brotes. La información valiosa es que hay cobertura en Montevideo, es decir, en casi cualquier barrio hay algún brote", explicó.

La intendenta habló por unos 15 minutos en tono suave y sereno, mirando directo a la cámara, luego de agradecer por una instancia como esa que "hace mucho tiempo no tenía". Dijo que la intención es "poner esta batería de medidas y de consejos con total humildad" para "no tener que llegar a medidas más duras que no están" en manos de la IMM. Reconoció que obedece a un "resorte de política nacional" y que el rol de policía sanitaria la ejerce el Ministerio de Salud Pública.

"Donde la pelota está en nuestra cancha, vamos a cerrar la actividad", expuso en referencia a la suspensión de espectáculos y ensayos de elencos municipales, mientras que los privados continuarán usando los salones comunales para sus obras. "Al carnaval lo pusimos en pausa. Hay gente que nos dice: 'Queremos reunirnos con ustedes para evaluar alternativas'. Y los vamos a recibir. Hoy con los elementos que tenemos lo tenemos que poner en pausa", afirmó.

Cosse repitió tips como comprar por teléfono, planificar las compras de Navidad para evitar la larga permanencia en el centro comercial y "pensar dos veces" antes de verse con amigos. Defendió las medidas tomadas argumentando que se basan en "dar un señal fuerte a todas las montevideanas y los montevideanos" para "construir conciencia".

"Ahora quiero hablar como militante, pero voy a hablarle a los militantes de mi partido", comentó sobre el final. La jerarca reconoció que en momentos en que se discute el Presupuesto, el referéndum de la Ley de Urgente Consideración y la propia pandemia, "la organización es clave". "Pero quiero darles a mis queridos militantes frenteamplistas un pedido: si alguna reunión se puede hacer virtual, hagámosla virtual", dijo, y reconoció que no tiene "ninguna autoridad" para formular una solicitud de esa índole.

"Hemos salido de cosas terribles de la historia, y hemos salido más democráticos, más libres. Vamos a salir de esta. Pero vamos a bajar la pelota al piso y analizar los detalles con otro ojo", declaró.

La intendenta se dirigió en especial a "esa juventud que se entusiasma con la ciencia y tecnología", y remarcó su confianza en que "es la que más rápido puede entender que estamos en un proceso de curva y que hay que ayudar". "A esa juventud le quiero hablar: necesitamos su ayuda", remató.