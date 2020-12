Los consejos de Cosse en pandemia: "Todo lo que puedas suspender, suspendelo"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, hizo una serie de recomendaciones para aplicar durante la pandemia, luego de anunciar varias medidas más para combatir la propagación del coronavirus en el departamento.

Una vez que anunció el cierre de casinos municipales, museos dependientes de la comuna y otra serie de actividades, la jerarca se tomó unos minutos para dirigirse a la población y darle algunos consejos.

"Quiero dar algunos consejos que exceden nuestras competencias", afirmó Cosse y advirtió que las recomendaciones no eran las "más simpáticas". "Pero no son para siempre. Todo lo que aprendimos en la vida que está bien, todo lo lindo, juntarse y compartir, lo vamos a tener que poner en pausa", señaló y aclaró que no son aspectos que la intendencia fiscalizará.

De esta manera, comenzó a dar una serie de consejos:

"Andá a lugares que no puedas posponer por razones de urgencia o de gravedad. Todo lo que puedas suspender, suspendelo", pidió la intendenta.

También solicitó que las personas eviten ir a la casa de amigas o amigos después de trabajar, lo mismo en caso de querer ver una película.

"En las compras de Navidad, que todos sabemos que son un paseo... Vamos a transformarlo, humildemente, en un mandado", recomendó y sugirió que todo aquello que se pueda comprar de forma electrónica o por teléfono se haga por esas vías. También pidió planificar las compras antes de dirigirse a los locales comerciales para poder hacerlo de una forma más expeditiva y en menos tiempo.

"En el día a día, si podés comprar en tu barrio, mejor. Si precisás algo del almacén, del minimercado, de la farmacia, del supermercado, si lo podés comprar por internet, hacelo y si no llama por teléfono. Pedí que te armen el pedido, lo vas a buscar y volvés", señaló.

Cosse también recomendó denunciar aquellos lugares que no cumplen con el protocolo sanitario al 2901 00 006, el número telefónico de la Intendencia de Montevideo destinado a esos fines.