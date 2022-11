Cosse y Orsi se miden entre sí por el Congreso de Intendentes y buscan una salida sin roces

Los dos principales candidatos del Frente Amplio se están midiendo entre sí con la presidencia del Congreso de Intendentes como excusa. Un tercer aspirante a competir en 2024, Andrés Lima, se subió a la disyuntiva con una proclama funcional a la jugada de su correligionaria Carolina Cosse. “Si no hay acuerdo entre Yamandú y Carolina, estoy dispuesto a tomar la Presidencia del Congreso”, dijo el miércoles pasado a El País.

El salteño fue el nombre propuesto por Montevideo hace semanas como la alternativa a un enredo sin salida. Otra posibilidad barajada en ese mismo ida y vuelta fue la de ceder el puesto al único representante del Partido Colorado en el Congreso, el intendente riverense Richard Sander, tal como informó El Observador.

Tanto Orsi como Cosse han planteado en ámbitos políticos su intención de presidir el organismo en nombre del Frente Amplio, una investidura que les daría más visibilidad que la que ya tienen en un año preelectoral. Ninguno de los dos se baja, y la salida más cordial y unitaria hacia afuera no es otra que la de repartirse seis meses cada uno en el cargo.

Los intendentes del Partido Nacional, que ya desde antes de junio venían conscientes de que este dilema pondría en un brete a los dos principales cuadros frentistas, le cerraron el paso a la propuesta, forzándolos a escoger entre uno u otro. "¿Repartir la presidencia?: no, no, no. Porque si no mañana el Partido Nacional también tendría que repartir en diez la presidencia", había dicho, por ejemplo, el sanducero Nicolás Olivera.

Orsi fue un paso más allá el pasado viernes cuando escribió en un tuit que "con gusto aceptaría la presidencia del Congreso pero con la misma convicción" apoyaba "la candidatura de Carolina", una publicación en la que ni aludió a las aspiraciones de Lima. "No debería ni ser planteado como un problema. (...) Como planteó en la prensa el compañero Andrés Lima, que si entre Carolina y yo no hay ninguna disputa, no, no hay ninguna disputa, si tiene que ser Carolina yo levanto los dos brazos", diría horas más tarde en rueda de prensa.

Diego Battiste

Archivo. Andrés Lima, Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

El intendente de Canelones recordó que en el anterior período él había cedido el puesto, que le correspondía al Frente Amplio, a pedido de los blancos, para destrabar una situación mediante la distribución de Adriana Peña (Lavalleja) y Marne Osorio (Rivera) seis meses en la presidencia. "Lo hicimos con mucho gusto, cómo no lo voy a hacer con el Frente Amplio", declaró.

Las declaraciones de Orsi colocan el problema en la cancha de Cosse y así lo entienden en su entorno. La intendenta le restó importancia al asunto al ser consultada por Telemundo, y no confirmó que fuera a asumir el cargo pese al beneplácito concedido por su compañero en redes sociales. "Es un tema que todavía no hemos hablado él y yo", afirmó el jueves. "Yo no converso con Yamandú ni ningún compañero a través de los medios. Yamandú es un gran compañero, un amigo y hablamos de cualquier tema en cualquier momento", aseveró.

Su falta de participación en instancias oficiales del Congreso de Intendentes le ha valido reproches por parte de los intendentes blancos, y es una cualidad que no pasa desapercibida en el entorno de Orsi. El jefe comunal de Canelones deslizó en rueda de prensa que la presidencia del organismo implica una "tarea semanal con reunión de mesa".

Mientras tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló que buscaría coordinar el tema entre los tres intendentes de izquierda, al tiempo que acusó a los blancos de "todas las chicanas posibles" a la hora de negar la posibilidad de que Cosse y Orsi se alternen en el cargo. "El temor de que el Frente Amplio vuelva a gobernar no lo pueden disimular. Son obstáculos permanentes", afirmó.

La estrategia de los blancos dio resultado y la presidencia del Congreso de Intendentes mantiene a los frentistas en un brete por encontrar una salida sin ventilar hacia afuera los chispazos de una adelantada rivalidad esperada.