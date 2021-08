Costantini, el empresario que reside en Miami y Punta del Este, invirtió US$ 25 millones en obras de arte

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 el empresario y fundador de Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), Eduardo Costantini, pasa sus días entre Miami y Punta del Este. Mientras el museo que creó permaneció cerrado durante casi seis meses el año pasado por la cuarentena el coleccionista no perdió el tiempo y salió a la búsqueda de nuevas obras para completar su colección de arte latinoamericano.

Este sábado se conoció que en el último año Costantini compró 21 obras de arte por un valor de US$ 25 millones , tanto en subastas como en compras privadas. Se trata de trabajos de maestros latinoamericanos que volverán a exhibirse en público después de 30 años de permanecer en colecciones privadas.

Según informó el Malba, en el marco de la primera subasta livestream de Sothebys, que se organizó en junio de 2020 y en simultáneo desde New York, Londres y Hong Kong, Costantini logró incorporar a su colección dos obras maestras del arte latinoamericano: Omi Obini (1943) de Wifredo Lam por US$ 9,6 millones y Armonía (Autorretrato sugerente) (1956) de Remedios Varo por US$ 6,2 millones. Ambas piezas marcaron el precio máximo para cada artista.

En la misma subasta, también compró Autorretrato (1951) de la poeta y pintora surrealista Alice Rahon y Paisaje cubano (1943) de Mario Carreño, figura de la vanguardia cubana junto a Lam, dos artistas que reimaginaron las innovaciones pictóricas modernas para representar la cultura de su propia tierra.

"Es muy difícil que aparezcan en el mercado este tipo de obras superlativas y cuando lo hacen, intento comprarlas porque pueden pasar cincuenta años hasta volver a verlas", explicó Costantini.

"Con foco en el arte moderno latinoamericano, mi objetivo siempre fue reunir las mejores piezas del mejor período de los artistas centrales de la región", sintetizó.

Las obras que adquiere el empresario surgen de una búsqueda y estudio sistemático, y de múltiples procedencias: subastas, galerías, colecciones privadas y de los propios artistas y sus familiares.

Otro conjunto de las adquisiciones recientes está integrado por dos obras centrales de la modernidad brasileña: la pintura Urso (1925) de Vicente do Rego Monteiro y la escultura Tocadora de banjo (1925), de Victor Brecheret.

Ambos artistas participaron en la Semana de Arte Moderno, realizada en el Teatro Municipal de São Paulo en febrero de 1922, un momento clave en la renovación del arte de Brasil. De formas sintéticas, Urso de Rego Monteiro muestra tanto el "estado de espíritu nacional" como el impulso hacia el "arte nuevo" que, según el mítico crítico Mário de Andrade, caracterizó al modernismo brasileño.

También de Brasil se destacan entre las últimas adquisiciones piezas de Rubens Gerchman, Elevador Social (1966), y de Antonio Dias, Maquete para o meu espelho (1964), que proponen una mirada a los años sesenta en perspectiva latinoamericana, y tres obras del poeta concreto Augusto de Campos: Ojo por ojo, SS y El anti-ruido creadas en 1964 y parte de la serie de los popcretos (1964-65). En este último caso, las obras provienen del acervo del artista.

Alejandro Otero es otra de las figuras que se suma a la Colección Costantini con dos obras de su serie Coloritmos, realizada entre 1955 y 1966. Son obras visualmente impactantes que muestran el modo en el que Otero experimentó con el espacio y la percepción a través de la luz y el color.

Completa el grupo de estas adquisiciones, piezas de Alipio Jaramillo, Carlos Mérida, Rafael Barradas -con la obra Café (1918) que formará parte de la exposición Hombre flecha a inaugurar el 21 de septiembre en Malba-, además de los argentinos Aída Carballo, El eros cultural (1980), y Facundo de Zuviría con su icónica Siesta argentina (2001-2003), que también es parte de la Colección del MoMA.

Fuente: El Cronista-RIPE