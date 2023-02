Covid-19 y “mpox”, las dos prioridades que desvelan a la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificó este miércoles su ferviente compromiso a realizar las averiguaciones pertinentes para obtener una respuesta categórica acerca de las causas que motivaron el estallido de la pandemia del Coronavirus iniciada en China a fines de 2019.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, dijo a la prensa que “hay una dimensión científica y moral en este problema y tenemos que seguir presionando hasta que obtengamos una respuesta".

Según informa la agencia de noticias AFP, el titular de la OMS señaló el envío de un correo oficial a un alto responsable chino para reiterar el pedido de colaboración de Pekín con el fin de determinar fehacientemente dónde y cuándo empezó a expandirse el virus del covid-19, la peor pandemia sufrida por la humanidad en un siglo.

La revista científica Nature publicó esta semana un artículo donde se afirmaba que la OMS renunciaba a continuar la segunda fase de la investigación sobre los orígenes de la pandemia debido a la nula colaboración de las autoridades chinas.

La doctora María Van Kerkhove, encargada de la lucha contra la pandemia en la OMS desde sus inicios, reaccionó ante el artículo de Nature: “Esa afirmación es el resultado de un error en la manera de reportar la información".

En conferencia de prensa brindada este miércoles, Van Kerkhove señaló que "la OMS no abandonó el estudio del origen del covid". Por el contrario, dijo que "no pararemos mientras no hayamos conocido los orígenes, lo cual es cada vez más difícil, porque conforme pasa el tiempo más complicado es entender lo que sucedió en los primeros momentos de la pandemia".

Un equipo de especialistas de disciplinas diversas, dirigido por la OMS y acompañado de colegas chinos, pasó dos semanas durante el mes de febrero de 2020 en el país asiático para desentrañar los motivos del inicio de la epidemia en Wuhan.

Elaboraron un informe en el que se mencionaba la hipótesis de una transmisión al ser humano por parte de un animal, posiblemente en un mercado de esta ciudad china.

Sin embargo, los servicios de inteligencia norteamericanos bajo la administración Trump –y algunos científicos– defendían la teoría del accidente. Para ellos, el virus "se habría escapado de un laboratorio de Wuhan donde se estudiaban los coronavirus de tipo SARS CoV-2”.

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud contabiliza oficialmente 6,84 millones de muertos en todo el mundo por covid-19, y más de 756 millones de casos confirmados. Sin embargo, la propia organización reconoce que las cifras reales pueden ser mucho más altas debido a la falta de reportes.

¿Otra epidemia?

Al mismo tiempo, la OMS mantuvo el estado de alerta máxima en la salud pública internacional para la epidemia conocida como viruela del mono (Monkeypox) y que desde noviembre del año pasado se denomina “mpox”. Pese a la disminución del número de casos registrados en el mundo, el nivel de alerta continúa, destacó el presidente de la organización luego de realizada una reunión de urgencia.

"El comité me informó que, en su opinión, el ‘mpox’ sigue siendo una emergencia sanitaria mundial y acepté esa opinión", anunció Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa.

El estado de emergencia por el “mpox” fue declarado el 23 de julio de 2022, luego de que las autoridades sanitarias registraran un aumento de los casos en Europa y los Estados Unidos. Esta enfermedad, endémica en algunos países del oeste de África, se caracteriza por erupciones cutáneas, que pueden aparecer en los órganos genitales o en la boca, y ser acompañada por fiebre, y dolores de garganta, según se señaló en un cable dela agencia AFP.

La cantidad de casos de “mpx”, contabilizados por la OMS hasta el momento, asciende a 85.860, registrados en 110 países. Las víctimas fatales, según el mismo organismo, suman 93.