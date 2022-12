Crece el escándalo en Grecia por el espionaje ilegal de políticos y periodistas

La policía griega allanó la oficina en Atenas de la firma israelí Intellexa que distribuye el software ilegal de escuchas telefónicas Predator, conocido en Grecia desde el verano pasado por haber sido usado para espiar los teléfonos celulares de periodistas y políticos, informó la agencia DW.

Según Kostas Vaxenavis, el editor en jefe del periódico opositor Documento, en el allanamiento sólo se encontraron “tres sillas rotas y una mesa también rota”.

"Montaron este espectáculo nueve meses después de que saliera a la luz el caso Intellexa. Por supuesto que no encontraron nada", afirma Vaxenavis, para quien no es una sorpresa la tardanza con que la justicia ordenó el allanamiento.

Para el periodista, casi nadie en el aparato estatal está seriamente interesado en llegar al fondo del creciente escándalo de las escuchas telefónicas.

Después de los informes iniciales en verano sobre la vigilancia ilegal del periodista de investigación Thanasis Koukakis y la del jefe del partido de oposición PASOK por parte del servicio de inteligencia griego (EYP) por orden de la oficina del primer ministro, Vaxenavis y su equipo de investigación descubrieron más casos a principios de noviembre.

El documento se publicó una lista de 33 personas que, según el medio, fueron espiadas utilizando el software ilegal de escuchas telefónicas. Entre ellos figuraban destacados miembros del gobierno, como el ministro de Asuntos Exteriores Nikos Dendias y el ministro de Desarrollo Adonis Georgadis. También estarían siendo espiados el magnate de los medios y armador de barcos Evangelos Marinakis, como el ex primer ministro conservador Antonis Samaras.

Desde entonces, Documento ha agregado más nombres a la lista. Los afectados incluyen parlamentarios, dueños de las principales empresas de medios, periodistas, empresarios y personas asociada. Lo sorprendente es que no solo se espió a los opositores del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, tanto dentro como fuera de su partido, sino también a algunos de sus confidentes.

¿Cuántos fueron afectados en total?, pregunta DW. "Estamos hablando de cientos de personas", responde Vaxenavis. Sospecha que el gobierno ha recopilado información con la que podrían ser chantajeados. Como resultado, sugiere que muchos no hablarán oficialmente, incluso si sus teléfonos estuvieran infectados con Predator.

Aunque el escándalo está saliendo a la luz, no ha habido una gran protesta pública. "El gobierno está tratando de dar al pueblo griego la impresión de que esto no es un asunto serio", le dijo Vaxenavis a DW. Desde hace tres años, dice, un equipo de comunicaciones en la Mansión Máximos, la residencia oficial del primer ministro, ha estado utilizando técnicas de espionaje "sucias, aunque familiares, viejas".

Vaxenavis afirma que cada vez que se publican investigaciones que exponen abusos graves por parte del gobierno, circulan noticias para desviar la atención hacia cuestiones como la seguridad pública o la disputa en curso de Grecia con su vecino Turquía.

Además, los periodistas están siendo desacreditados públicamente, dice Vaxenavis. "Una vez más, el gobierno está tratando de dar la impresión de que estas revelaciones son solo intrigas políticas. Cuando descubrimos el escándalo de Novartis, difundieron la historia en los medios de comunicación de que no era de hecho un escándalo sino la investigación mal hecha de algún periodista, instigada por la oposición”.

Vaxenavis estuvo involucrado en el informe sobre el escándalo de Novartis, que expuso acuerdos turbios entre la compañía farmacéutica suiza y políticos griegos de alto rango. El gobierno lo demandó y se produjo una larga batalla legal que se resolvió este verano del hemisferio norte a favor del periodista.

El gobierno niega haber utilizado Predator, después de que se publicaron los primeros 33 nombres. El portavoz del gobierno, Giannis Oikonomou, comentó que el informe estaba repleto de historias, pero que no presentaba pruebas. No obstante, afirmó que las acusaciones tenían que ser investigadas a fondo por las autoridades y el poder judicial griegos. Hasta ahora, el periodismo no ha recibido ninguna respuesta en ese sentido.

Sin embargo, el escándalo Predator ha despertado una mayor preocupación en otros países. Los medios internacionales, incluidos The New York Times y Le Monde, han cubierto periódicamente los acontecimientos.

Un informe del Comité PEGA, del Parlamento Europeo, que investiga el uso de spyware de vigilancia como Pegasus y Predator, deja en claro que el software ilegal Predator se está utilizando para espiar a los ciudadanos.

La eurodiputada holandesa Sophie in 't Veld, que investigó los problemas en torno a las escuchas telefónicas ilegales en Grecia, afirmó que, si bien no había pruebas definitivas, todo apuntaba a la participación de miembros de los círculos gubernamentales. También criticó la falta de voluntad de las autoridades griegas para cooperar.

Aunque claramente está aumentando la presión sobre el primer ministro griego, su partido, Nea Dimokratia, se mantiene estable. A fines de noviembre, las encuestas de opinión indicaban que apenas había perdido apoyo desde que estalló el escándalo y seguía siendo el partido más fuerte, con poco más del 30% de apoyo del público.

Según Dimitris Christopoulos, director del departamento de ciencias políticas de la Universidad Panteion de Atenas, esto se debe a que la población está luchando con la difícil situación económica actual y está más preocupada por eso que por el software de espionaje.

"No es el mayor problema para la gente en Grecia", le dijo a DW. "No creo que un escándalo de escuchas telefónicas sea tan grande en un país con problemas como los que enfrentamos aquí". Señala que incluso Nixon fue reelegido un año después del caso Watergate.

Pero agrega que esto no significa que el gobierno no haya sido dañado por el escándalo. “Este Gobierno ha perdido la unidad que había disfrutado hasta ahora en Europa e internacionalmente”, dice. "Mitsotakis ya no puede salvar las apariencias".

Christopoulos cree que la posición del primer ministro griego dentro de su propio partido se ha debilitado. "Hasta este verano, Mitsotakis y su equipo marcaban la agenda política. Ahora ha perdido esa ventaja". Sin embargo, ve a Nea Dimokratia resistiendo y capaz de recuperarse de esta crisis. Para lograr esto, cree, es concebible que el partido se distancie de Mitsotakis.