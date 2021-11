Crimen a golpes de niño de 5 años conmociona a Argentina

El crimen de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue matado a golpes por su madre y su novia el viernes por la noche, marcó a Argentina. El hecho ocurrió el viernes pasado en la ciudad de Santa Rosa en La Pampa.

Fueron la madre y su novia quienes llevaron a Lucio a una sede policial el mismo viernes. Ahí Lucio llegó con convulsiones y desvanecido. Fue traslado al hospital Evita de la ciudad pero los médicos no pudieron salvarlo.

A pesar de que su madre, Magdalena Espósito Valiente, de 24 años y su novia Abigail Paéz, de 27, afirmaron en primera instancia que habían sido víctimas de un robo, la autopsia confirmó que había sido asesinado a golpes. El informe preliminar de la autopsia confirmó que falleció a raíz de una hemorragia interna y que tenía múltiples agresiones y contusiones.

"No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca", afirmó al canal de noticias argentino Telefé Juan Carlos Toulouse, el médico forense que realizó la autopsia.

"Eran evidentes las lesiones, yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando o por la calle y podía darse cuenta", agregó.

Tanto la madre como su novia se encuentran detenidas y acusadas por homicidio y fueron trasladadas a otra provincia tras los disturbios que se generaron en la puerta de la comisaría en una manifestación donde se pidió justicia. Había banderas, globos y carteles con distintas leyendas. “Que las asesinas paguen”; “Con los niños no”; “Hoy es Lucio, mañana podría ser tu hijo”; “Justicia por Lucio”

Tras la muerte de Lucio Dupuy, vecinos quemaron un patrullero frente a la comisaría donde estaba detenida su madre y su pareja. pic.twitter.com/AdA6mO9L4E — BairesNews (@baires_news) November 29, 2021

El padre de Lucio, Christian Dupuy, había intentado luchar por la tenencia de él pero desde 2020 que no podía verlo. Según dijo en declaraciones a diferentes medios, la madre y su novia cargaron todo su odio contra Lucio. "A mi hijo no me lo devuelve nadie. Que se pudran en la cárcel. No voy a descansar hasta que tengan lo que se merecen todos los que no se hicieron cargo", dijo en la manifestación.

El pasado lunes, poco después de las 11, la familia de Lucio y su padre fueron al cementerio de General Pico, donde se inhumaron sus restos.