Criollos de La Escondida promediaron US$ 2.047

El pasado sábado, en el marco de la 107ª Expo Durazno, se llevó adelante el 11º Concurso de Domadores y Remate, Estancia y Cabaña La Escondida, de la familia Mackinnon, que comercializó en la oportunidad su genética de la raza Criollos de la mano del escritorio Zambrano & Cía.

En total se vendieron 28 ejemplares, que promediaron US$ 2.047.

En detalles, fueron 16 yeguas domadas a un valor máximo de US$ 3.150, un mínimo de US$ 1.800 y un precio promedio de US$ 2.458.

En el caso de los castrados se vendieron 12 a un precio promedio de US$ 1.500, con un máximo de US$ 1.980 y un mínimo de US$ 1.080.

Desde la firma rematadora se informó que fue “un muy buen remate”.

Promedios