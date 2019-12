Cristina Kirchner: “El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso"

A ocho días de asumir la vicepresidencia de Argentina, Cristina Kirchner acudió este lunes a los tribunales para declarar en un juicio oral en su contra por presunta corrupción, que ella denuncia como parte de un plan para "destruir a líderes populares y democráticos".

Se trata de la primera vez en que la exmandataria (2007-2015) habla en su defensa ante el tribunal que la enjuicia como supuesta jefa de una asociación ilícita, acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez en el otorgamiento de licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur).

Sus abogados solicitaron que la audiencia pública sea transmitida en directo por televisión, pero el tribunal no lo autorizó.

Un puñado de simpatizantes la esperó a las puertas de los tribunales con una pancarta que decía "Te abrazamos hasta tu regreso. Gracias Cristina". También gritaron consignas pidiendo que se televise su intervención.

Vestida con una chaqueta blanca, Kirchner ingresó hacia las 09H30 locales sin hacer declaraciones a la prensa.

"Lawfare"

Medios locales en Buenos Aires han recogido las principales frases de la próxima vicepresidenta del país durante su comparecencia:

En Infobae se leen las siguientes afirmaciones:

Esta causa que hoy esta aquí, que se conoce como la causa de la corrupción de la obra publica, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Y así fue durante todo el juicio (..) se transmitió en vivo y en directo toda la acusación. Nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal”.

Eso es el lafware: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión publica y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar.

El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas.

El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, como lo llamaran al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos.

La expresidenta, que gobernó entre 2007 y 2015, ya había adelantado en Twitter, horas antes de la audiencia, el tono de lo que sería su declaración al escribir que "en la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático".

El diario La Nación apunta por su parte otras frases de Kirchner, alguna de tono irónico, por ejemplo cuando señala que "soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé como tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba armando asociaciones ilícitas. Ya no soy la jefa de una banda de un empresario de la construcción. Ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de la construcción".

También se preguntó, según el medio, cuándo terminará el mandato de Mauricio Macri. "¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre? No. Van a ver que hubo una sola sentencia en este caso, una presidenta que era la que tenía que terminar el mandato antes para no permitirle ir a la Asamblea Legislativa, que era donde correspondiera que yo hiciera el traspaso del mando y de la banda. Una vez más el Lawfare. Después la prensa decía que 'no quiso ir a entregar', y quedó la leyenda."

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, sostuvo este lunes que "esta causa judicial va directo a la nulidad porque no tiene pies ni cabeza. Seguramente los responsables del 'lawfare' van a ser juzgados en un futuro

A Kirchner, de 66 años, le quedan ocho procesamientos, la mayoría por acusaciones de contrataciones irregulares y cohecho pasivo cuando era jefa de Estado. Cuatro han sido elevados ya a juicio oral, aunque sin fecha de inicio.

Dos causas, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (Hotesur y Los Sauces), que implican también a sus hijos Máximo y Florencia, tendrán un juicio unificado.

Otras dos son por la venta de "dólar futuro", que ella defiende como una medida de política monetaria, y por encubrimiento a raíz de la firma de un memorando con Irán en la causa que investiga el atentado en el centro judío AMIA que causó 85 muertos en 1994.

Como senadora tiene fueros parlamentarios que le han eximido de cumplir con la prisión preventiva solicitada por los jueces.

Cuando sea vicepresidenta, y por tanto también presidenta del Senado, se requeriría de un juicio político en el Congreso antes de retirarle los fueros.

Fuente: AFP