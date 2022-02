¿Cuáles son las sanciones que el deporte mundial le aplica a Rusia tras su ataque a Ucrania?

El mundo del deporte demostró que no está por fuera de lo que sucede en el conflicto bélico que comenzó este jueves con el ataque del Ejército ruso a Ucrania y en ese contexto, en pocas horas se han tomado sanciones importantes en contra de Rusia.

Todo comenzó el mismo jueves cuando un club de la trascendencia de Schalke 04 de Alemania, decidió quitar de su camiseta al espónsor ruso que tiene y por el cual cobra muy bien.

Se trata de Gazprom, la empresa rusa dedicada a dedicada a la explotación y distribución de gas y petróleo, una de las más grandes a nivel mundial.

La empresa Gazprom, una multinacional rusa del gas, no estará más en la camiseta de Schalke 04 de Alemania; sin embargo, hasta ahora la UEFA no se pronunció en su contra, debido a que es uno de sus principales espónsores

El contrato de patrocinio rige hasta 2025 y el club que ahora se encuentra en la Segunda división de la Bundesliga alemana, recibe pagos anuales de 9 millones de euros, los cuales ascenderían a 15 millones si el conjunto de la cuenca del Ruhr ascendiese a Primera división.

Si bien dejará de percibir un monto importante, la directiva de Schalke 04 decidió cortar el lazo que lo unía a Rusia debido a esta guerra que comenzó Vladimir Putin.

También en esa jornada, las federaciones de Suecia, Polonia, y República Checa firmaron un documento en el que solicitaron a la FIFA que los partidos de Repechaje de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Catar 2022 no se disputen en Rusia, debido a lo acontecido justamente en esa misma jornada y el avance de las tropas de ese país en Ucrania.

Un viernes de anuncios

Pero este viernes se conocieron distintos anuncios de suma trascendencia nuevamente en el fútbol, aunque también en otros deportes.

A primera hora de la mañana uruguaya, la UEFA, como se preveía, retiró a San Petersburgo -ciudad histórica de Rusia- la organización de la final de la Liga de Campeones, pautada para el 28 de mayo próximo.

El organismo europeo reunió de urgencia a su Comité Ejecutivo este viernes por videoconferencia desde Nyon para dar una respuesta a la situación.

De ese modo, la UEFA decidió que la final de la actual edición de la Champions, se dispute en el Stade de France, de París.

AFP

El Stade de France recibirá por tercera vez la final de la Liga de Campeones, ya que la UEFA le sacó la sede este viernes a San Petersburgo

Casi de manera inmediata, el Kremlin consideró “una lástima” la decisión de la confederación europea. “San Petersburgo habría ofrecido las condiciones ideales para la celebración de semejante festival futbolístico”, declaró su portavoz Dimitri Peskov.

El presidente de la Federación Rusa de Fútbol, Alexander Diukov, estimó por su parte que la decisión de la UEFA responde a “motivos políticos”.

Sin embargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron “saludó” la “movilización de la UEFA (...) para contribuir a las acciones de solidaridad hacia los deportistas y ciudadanos ucranianos y por coordinarse con las acciones de la Unión Europea” contra Rusia.

Esta será la tercera oportunidad en que el Stade de France albergará una final de la Liga de Campeones.

Ya sucedió con anterioridad en 2000, cuando Real Madrid se impuso sobre Valencia, y tambioén en 2006. En esa ocasión, Barcelona derrotó a Arsenal.

Las otras tres finales del máximo torneo europeo de clubes organizadas en la capital francesa se disputaron en el Parque de los Príncipes (1956, 1975 y 1981).

Pero esta no fue la única determinación que tomó la UEFA en contra de Rusia.

Robert Lewandowski jugando para Polonia ante Uruguay y marcado por Diego Godín; los polacos no quieren ir a jugar a Rusia por el Repechaje en marzo y la FIFA aún no se pronunció

El máximo organismo del fútbol europeo que el jueves “condenó con firmeza la invasión rusa”, decidió también que todos los partidos en los que equipos rusos y ucranianos jueguen como locales se disputarán en terreno neutral “hasta nueva orden” en reacción por la invasión de Ucrania por el ejército de Rusia.

Esta determinación afecta sobre todo al partido de Spartak de Moscú en la Europa League.

Sin embargo, no tiene que ver con el pedido escrito anteriormente de Suecia, República Checa y Polonia de no disputar el Repechaje para el Mundial de Catar 2022 en suelo ruso ya que esto depende de FIFA, que aún no se pronunció al respecto.

Cabe recordar que el encuentro entre Polonia y Rusia está previsto para el próximo 24 de marzo en Moscú. Las otras dos selecciones que protestaron, Suecia y República Checa, se enfrentan entre ellas y el ganador, deberá jugar con el vencedor de Rusia-Polonia, y por eso el pedido.

Más allá de estas determinaciones de UEFA y al contrario de lo ocurrido con Schalke 04, el organismo no hace ninguna referencia a sus relaciones con Gazprom, el gigante energético ruso que es uno de los mayores patrocinadores de la misma.

Sin Fórmula Uno en Rusia

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) canceló este viernes el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 previsto para setiembre.

AFP

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, el español Fernando Alonso y el alemán Sebastian Vettel, habían dicho el jueves que si se corría en setiembre en Sochi, Rusia, ellos no irían

“Es imposible organizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”, explicó en un comunicado Formula One, después de reunirse con todas las partes afectadas.

Pilotos como Max Verstappen, Sebastian Vettel y Fernando Alonso ya se mostraron el jueves contrarios a correr en Sochi.

La decisión del equipo de Cavani

Manchester United, el club en que juega Edinson Cavani, informó este viernes su ruptura del contrato con la principal línea aérea rusa, Aeroflot.

“A raíz de los acontecimientos ocurridos en Ucrania, el club ha retirado los derechos de patrocinio de Aeroflot”. Y agregó: “Compartimos la preocupación de nuestros aficionados en todo el mundo. Nuestros pensamientos están con las personas afectadas”.