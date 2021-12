"Cuando escuché Brindis por Pierrot por primera vez, quedé paralizado": las frases más destacadas de Jaime; historia de un pionero

Jaime Roos celebrará este viernes 17 su regreso a los escenarios y sus cincuenta años de carrera, con el espectáculo Mediosiglo en el Estadio Centenario. Esa celebración es la de una trayectoria que ha sido fundamental por su aporte a la música popular uruguaya, a la que cambió para siempre, le aportó novedades, y en la que incluyó sonidos que ya estaban presentes en la sonoridad local, pero a los que hizo trascender de sus círculos de origen en los que se movían casi exclusivamente hasta entonces.

Una trayectoria que también dejó en el cancionero uruguayo una cantidad poco habitual de composiciones memorables, que parecen estar desde siempre en ese repertorio, pero que en su mayoría tienen, como mucho, cuatro décadas.

A lo largo de la última semana, El Observador publicó el podcast Jaime: historia de un pionero, en el que esa huella y ese impacto en la música uruguaya fueron repasados a partir del testimonio de colaboradores, amigos, integrantes de las diferentes bandas que han acompañado a Roos en su camino profesional (Repique, La Doble uruguaya, La escuelita, Contraseña y la Banda Completa, entre otras), y admiradores que también han consagrado sus vidas a la música.

De allí procede esta selección de frases, que ilustran parte de esa influencia que el cantautor ha tenido sobre la cultura uruguaya, y reflejan su ética de trabajo, su encare de la música y de su arte.

“La de Roos es una labor muy innovadora. La figura del músico profesional en nuestro medio no existía o estaba muy desdibujada, era muy débil. Creo que en ese sentido Jaime contribuyó decisivamente a consolidar esa posibilidad, la profesionalización del músico”. Milita Alfaro (historiadora y docente).

“Fue la persona que estableció el concepto moderno de producción artística en el medio uruguayo, el concepto ese de George Martin o Phil Spector, esa figura no existía, estaba el tipo que coordinaba un poco, pero el concepto del productor creativo, trabajando sobre sus propias canciones o sobre cosas ajenas, no existía y él lo estableció acá, y pasarían muchos años hasta que surgieran personas cuyos discos suenan de una forma que se puede comparar con los discos de él en cuanto a pegada sonora y creatividad en el uso de los recursos de estudio”, Guilherme de Alencar Pinto (musicólogo y periodista).

“Profesionalizó la música acá, la grabación, el toque en vivo, el rigor, todo eso de ladilla que es Jaime le hizo muy bien a la música uruguaya y al toque uruguayo, aún para grupos que no son candombe, todos estos grupos exitosos, No Te Va Gustar, La Vela Puerca. Jaime cambió la grabación y el toque en vivo del país, la calidad de sonido, y musicalmente continuó lo que venía del Kinto, del Totem, de Opus Alfa”, Andrés Recagno (músico).

“Trajo el profesionalismo que acá no había, pensar más allá de la cosa media que siempre hubo acá en algunos aspectos. Montar shows grandes, ensayar mucho con una banda, ser profesional en muchos aspectos. Los discos de él suenan todos bien, tiene muy poca fisura o ninguna quizás”, Gustavo Montemurro (músico y compositor).

“Para mí la figura del productor en ese momento era totalmente desconocida, no sabía que eso que estaba haciendo Jaime era un rol de productor, no tenía idea, lo único que pensaba era que Jaime me había ofrecido ayudarme a producir un disco. En ningún momento fui consciente del rol que estaba ocupando él, eso requeriría un nivel de proyección hacia el futuro que yo no tenía”, Laura Canoura (cantante, fue producida por Jaime en los discos Esa tristeza y Puedes oírme).

“Cuando participó en la canción ¿Ves? De La Vela Puerca, grabamos la voz del Enano (Sebastián Teysera, cantante de la banda) en dos horas, y Jaime estuvo siete horas grabando dos estrofas, y después se fue a la semana seis horas a editar. A mí me sorprendió mucho eso, que el loco cometía los mismos errores que cualquiera, pero no dejaba pasar uno. La palabra "ves" con la que él empieza su estrofa la debe haber dicho media hora de corrido. Más de media hora haciendo "ves" una y otra vez. Nadie podía creerlo. Cuando fueron a grabar la voz en off del documental Tres millones, hizo lo mismo con la palabra Ghiggia, lo hizo un millón de veces, era ridículo. Pero ahí entendés: no es que Jaime sea mejor intérprete que los demás, es que tiene un nivel de exigencia absoluto. Si él ve algo que puede ser mejor, lo va a hacer”, Ernesto Tabárez (músico y líder de la banda Eté & Los Problems).

“De la misma manera que él era un exquisito con su música, con sus letras, con su sonido, también lo era en su arte de tapa, y creo que, así como él cambió todas esas cosas, la producción, el sonido, también cambió, creo un estatus acá sobre eso. Lo ves y es monolítico”, Mario Marotta (fotógrafo).

“Creo que su gran encanto, o su trascendencia, es que lo podés agarrar por distintos lados y es todo a la vez. No podés decir que Jaime no sea un artista folclórico, porque tiene cosas de raíces súper uruguayas. Tiene también esa cosa de músico de culto, o músico más raro, y a la vez es el músico más popular de la música uruguaya. Tiene las dos patas, que no lo tiene nadie acá. Eso de ser un músico de masas y al mismo tiempo un músico de culto con temas diferentes a veces. Hay intersecciones por supuesto, pero conviven dos mundos diferentes en su obra”, Andrés Torrón (músico y periodista).

“Tiene mucha puntería a donde va dirigida la canción, y quién la tiene que interpretar. Está más que probado, en Adiós Juventud la voz principal es Roberto García, la tercia el Canario Luna, y en Brindis por Pierrot es el Canario Luna. Tuvo la virtud de por un lado observar mucho la idiosincrasia del uruguayo, y ponerla en sus canciones. Y por otro lado mezclar un sonido híper murguero, como puede ser la voz del Canario Luna con un sintetizador. Ahí hay una mezcla muy pero muy interesante”, Eduardo “Pitufo” Lombardo (cantautor, murguista y músico).

“Cuando escuché Brindis por Pierrot por primera vez en la radio, quedé paralizado. Dije ‘esto no se puede hacer’. Es un antes y un después. Ese sonido, la voz del Canario Luna, con esa letra y esa música. Ahora uno la tiene muy incorporada, pero eso fue Hiroshima, como metió una música super sofisticado, es un invento de él”. Alberto “Mandrake” Wolf (cantautor y músico).

“Ahora damos por sentado eso de la murga como identidad uruguaya al 100 por 100. Pero eso no era así. Y eso obra de esas canciones de Jaime, y de esas experimentaciones, esas mezclas de Jaime con la murga. Hasta Brindis por Pierrot la murga no era algo que nos reconociera a todos, un "nos" en un sentido más amplio, porque a algunos no les gusta la murga”, Andrés Torrón.

“Jaime pertenece a una estirpe de artistas que de alguna manera encarnan el alma de sus ciudades y son capaces en su obra de resumir tramos esenciales de una cultura, de una geografía, de un tiempo dado, a través de elementos que trascienden lo estrictamente musical, y que nos conectan con la memoria de Montevideo. Creo que además de ser el compositor que es, Jaime es un cronista urbano, un observador finísimo, que es capaz de trazar una suerte de mitología ciudadana en base a imágenes, escenas, giros, gestos, es decir, que justamente retratan y devuelven un retrato intransferiblemente montevideano”, Milita Alfaro.

“Son los adoquines, son los viejos cines, son los boliches, es la nostalgia, la literatura, el olor a grapa, a panadería. Es Montevideo”, Mario Marotta

“Una cosa puede ser masiva y ser moda durante un tiempo, pero cuando es popular tiene que ser profunda. Y Jaime tiene esa característica, es un cantor masivo pero profundo, por eso es popular”, Raúl Castro (escritor y cantante).

“Se ha transformado en parte de la banda sonora. Pasa con Rubén Rada también, que tal vez no lo valoremos en su justa medida porque su música siempre está ahí. En cualquier asado terminas cantando alguna canción de Jaime, vociferándola y golpeando la mesa. Es parte del paisaje, y capaz no lo llegas a valorar a fondo lo que ha sido, lo que es su aporte como artista”, Andrés Torrón.

“Su influencia está en toda la música uruguaya, casi toda. El que no tiene algo de Jaime Roos es casi exprofeso. Debería ser exprofeso. Lo mejor que podría hacer es tratar de tener algo de Jaime Roos”, Jorge Nasser (cantautor y músico).

“Es un poco como los Beatles, está en esos lugares de personas que cambian algo, que vienen con algo nuevo y que realmente hace una explosión porque eso nuevo que trajeron es contundente. Es un clásico, entra en el lugar de los clásicos, que lo escuchas en cualquier época y te funciona bien”, Gustavo Etchenique (músico).

“Creo que estamos todos tomados por Jaime. Jaime nos une y nos conecta mucho a todos, siempre vas a tener algo en común”, Francis Andreu (cantante).

“El panorama de la música, y me atrevo a decir en buena medida de la cultura uruguaya, fue totalmente redibujado por Jaime, no sería lo mismo”, Guilherme de Alencar Pinto.

“Hay un antes y un después de Jaime, como también hay de Mateo, de Rada. Es uno de los grandes, grandes, grandes”, Jorge Nasser.