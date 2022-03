"Cuando me veían con la banderola, me decían de todo": Garandán contó su versión sobre la caravana del No

La octogenaria que fue abordada por la policía el pasado domingo mientras sostenía una bandera del Sí frente a la caravana por el "No" al referéndum a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), contó su versión de los hechos en Informe Capital de TV Ciudad.

Idiana Garandán de 88 años se paró en un cantero de la avenida Agraciada, esquina Manuel Antonio Artigas, sosteniendo "la banderola" del "Sí" al referéndum con las dos manos, mientras de su "muñeca colgaba el bastón", según contó la mujer.

#InformeCapital



Ayer se viralizaron imágenes de una señora de 88 años manifestándose con una pancarta del Sí en avenida Agraciada, mientras pasaba una caravana del NO.



🗣️Idiana Garandán: "un policía me agarra de cada brazo y me cruzan".



🎙️@NatadeBrun. pic.twitter.com/JVpGp9Etla — Informe Capital (@infocapitaluy) March 7, 2022

"Cuando me veían con la banderola, me decían de todo", explicó Idiana Garandán. "Entonces, cuando se cansaban de decirme cosas, yo les decía: viva Aparicio Saravia y viva el Frente Amplio".

Luego aparecieron dos patrulleros. Según la mujer eran seis policías, pero bajaron cinco. "Me rodearon, me preguntaron qué estaba haciendo ahí". Le dijeron que ella no podía estar, a lo que ella respondió con una pregunta: "¿Qué es lo que no puede estar? ¿Yo o la banderola?". "Usted", le contestaron.

Idiana les afirmó que iba a seguir con su banderola. "Ahí se paró la conversación. Un policía me agarra de cada brazo y me cruzan hasta esta vereda". Ella entonces se quedó "hasta el final" en la puerta de su casa, sosteniendo la bandera.

La mujer recordó haberle señalado a los policías que toda la manifestación estaba "expresando sus ideas". "Yo también tengo derecho a expresar las mías", razonó.

Además, Idiana le contó a TV Ciudad, una simpática anécdota que la involucró con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando este fue a hablar a la plaza que de enfrente a su casa.

"Yo estaba en la ventana escuchando lo que él decía", narró la mujer. En esa ocasión, Lacalle Pou aseguró: "yo voy a gobernar para todos, incluso para la señora que está en la ventana".