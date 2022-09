Mundo > Reino Unido

Cuánto les cuesta la monarquía a los británicos, según las cuentas de la BBC

El patrimonio neto de la familia real se calcula entre US$ 430 y 500 millones, a los que se suman US$ 20.000 millones de fortuna intangible en propiedades, que le generan rentas. El fisco le aporta una Asignación Soberana de US$ 100 millones anuales para gastos corrientes, exceptuada la seguridad