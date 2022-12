¿Cuánto sale y cómo funciona el plan de Antel que ofrece Star+ y Disney?

Este miércoles Antel anunció un acuerdo con Disney, que convirtió a la empresa estatal en distribuidora de las plataformas de streaming de la compañía estadounidense, Star+ (que incluye el fútbol uruguayo, los contenidos deportivos de Espn, además de series y películas) y Disney+, que incluye series y películas de corte más familiar, enfocado sobre todo en franquicias como Marvel, Star Wars y las películas de Pixar.

Desde esta jornada, los clientes de la empresa podrán acceder a planes tanto de datos como de fibra óptica para acceder a las plataformas con descuento, a la vez que permitirá contratarlas de forma independiente y pagar la cuota mensual a través de la factura de Antel, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito internacional.

Según informaron desde la empresa, se lanzará un plan de fibra óptica especial, que incluirá además del servicio de internet, la suscripción a Star+. Este plan tendrá un costo mensual de $ 2390 (con un descuento del 20% los primeros tres meses). Por $ 99 más al mes, también se incluye la suscripción a Disney+.

Todos los clientes de Antel que ya tengan planes de fibra cuyo valor supere los $ 2390, tendrán acceso a Star+ sin costo adicional, y en caso de que deseen también contratar Disney+, solo tendrán que pagar la mensualidad de $ 99.

Por el mismo monto se ofrecerá un plan de telefonía móvil, mientras que quieres usen los servicios prepagos de la empresa, podrán realizar una "recarga entretenimiento" que les dará acceso por 30 días a Star, por $ 1350, y que incluirá 20 GB de datos para utilizar para este fin.

En el lanzamiento se informó además que cualquier cliente de Antel podrá suscribirse a las plataformas (tanto de forma individual como en el régimen Combo+, que incluye ambas), incluyendo el cargo en su factura de servicio de telefonía fija o móvil. En ese caso, los precios mensuales de las plataformas son los mismos que si se las contratara directamente: $ 1050 por mes para Star+ (unos US$ 27); $ 315 por mes para Disney+ (US$ 8), y $ 1134 por el Combo+ (US$ 29).