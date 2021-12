Cuatro recomendados para ver en streaming mientras bajamos la cena de Navidad

.

Landscapers

Las series sobre crímenes son una de las subcategorías más populares de la televisión, y por eso Landscapers se apunta, con apenas dos episodios emitidos, como una de esas destinadas a conquistar al gran público. Creada por Ed Sinclair y Will Sharpe, y protagonizada por Olivia Colman y David Thewlis, esta comedia dramática propone la historia de un matrimonio que decide asesinar a los padres de ella, pero manteniendo la ilusión de que aun siguen con vida para el resto del mundo. Basada en un caso real en el que la policía británica descubrió dos cuerpos enterrados en el patio de un matrimonio muy querido de una ciudad inglesa, la serie está disponible en HBO Max.

No miren arriba

Después de La gran apue$ta y El vicepresidente, dos películas que le dieron nominaciones al Oscar y centraron la atención en su nombre, el director estadounidense Adam McKay volvió al cine con un elenco de primer nivel y una comedia con la que critica (otra vez) el establishment político y económico de su país. Esta vez, los protagonistas son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que interpretan a dos astrónomos fracasados que descubren que un meteorito se dirige a toda velocidad hacia el Planeta Tierra, y emprenden una campaña mediática para advertir a la población. En una jugada que se repitió con películas como Fue la mano de Dios, esta producción original de Netflix se estrenó hace algunos días en cines uruguayos, pero desde este viernes está disponible en la plataforma de la N roja. Es una de las apuestas pesadas de cara a la temporada de premios, y cada nueva película de DiCaprio es un acontecimiento que, de por sí, vale la pena mirar. Está disponible en Netflix.

Voyage of Time

De la mano de las posibilidades que ofrece la tecnología de proyección de los cines IMAX, el cineasta Terrence Malick (autor de El árbol de la vida, Malas Tierras, La delgada línea roja) se sumergió en los misterios del universo en este aclamado documental de 2016 narrado por el actor Brad Pitt y que está considerado por su director, que trabajó cuarenta años en él, como su obra más ambiciosa. Con imágenes deslumbrantes y un recorrido por el nacimiento, la madurez y la eventual muerte del universo, Malick explora alguna de las cuestiones inherentes a la existencia y deja varias preguntas picando. El documental está disponible en Mubi.

Dag

La llegada de la plataforma de streaming Europa+ habilitó la disponibilidad de varias series y películas destacadas a las que, hasta este momento, no se podía acceder con facilidad desde Uruguay. Entre los destaques que se pueden encontrar en ese sitio se encuentra Dag, una serie de origen noruego que tiene cuatro temporadas y varios galardones en su haber. En episodios de no más de 20 minutos, Dag se mete en la vida profesional y personal de un consejero matrimonial que, en realidad, no cree ni en el amor, ni en las parejas, ni en el matrimonio. Una comedia ácida, cáustica y adictiva que se puede ver actualmente en la plataforma de Europa+ a través de NS Now.