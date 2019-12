Danielo Núñez, recompensa al esfuerzo

Un día en la calurosa Melo el profe Wilson Agude llamó a uno de los muchachos que jugaba en la Tercera de Melo Wanderers. El botija, que jugaba 5 y era de pocas palabras, se paró frente al hombre que le quería comunicar algo. “Mire Danielo, me voy a Maldonado y pienso que usted se tiene que hacer cargo del equipo de Tercera División”. Núñez, que era un joven que recién salía de la adolescencia, lo miro al profe con cara de incredulidad. Tenía 17 años y pensó que aquella idea era “medio loca”.

No era para menos. Era el 5 del cuadro cuando le hicieron la propuesta. Tenía una edad inferior a la mayoría de los jugadores de Primera. Pero Agude le insistió tanto que Núñez se fue a su casa y lo pensó.

Fue entonces que decidió iniciar un nuevo camino. Pese a que aún mantenía latente la ilusión de consagrarse como futbolista, entendió que no podía compartir las dos tareas. Y se retiró como jugador.

De ese modo tan particular Danielo Núñez iniciaba su carrera como entrenador. Con apenas 17 años asumió la conducción no de la Tercera sino de la Quinta División de Melo Wanderers. Impensado pero real.

Diego Battiste

Con el paso del tiempo también se hizo cargo de los planteles de Sexta, Cuarta y Tercera. Llegó a tener a su cargo cuatro divisionales. El novel conductor le tomó el gusto a su nueva profesión y de su club pasó a dirigir a la selección del departamento.

En 1990 conquistó los cuatro campeonatos en disputa: Preparación, Ciudad de Melo, Liguilla y Departamental. Fue el envión que lo llevó a prepararse para poder acceder al nivel profesional. Núñez decidió bajar a la capital para hacer el curso de entrenador que se dictaba en el Isef (Instituto Superior de Educación Física).

A puro sacrificio

No fue tarea sencilla recibirse de entrenador. Para que tengan idea, viajaba en un avión de Pluna para ganar tiempo y volvía de madrugada sentado en un ómnibus.

El primer año decidió radicarse en la capital. No vaya a pensar que fue a un apartamento o se quedó en un hotel. No. Se fue al hogar estudiantil de los residentes de Cerro Largo y trabajaba en la división alcoholes de Ancap. No olvida que salía del trabajo y se iba caminando al curso. Pero los compromisos con el equipo y la selección de su departamento lo hicieron renunciar al trabajo.

El año que le tocaba cursar la segunda parte del curso lo designaron para hacerse cargo de la selección mayor de Cerro Largo lo que llevó a realizar mayores esfuerzos para recibirse.

Archivo El Observador

Núñez se tomaba un vuelo de Pluna que le permitía llegar a la capital en poco más de una hora. De ahí abordaba un ómnibus rumbo al Parque Batlle donde se sentaba en un salón a tomar clases para recibirse como entrenador. A la hora 0.30 se tomaba el ómnibus que lo trasladaba de regreso a Melo. Fue un año particularmente sacrificado. El boleto de avión tenía un costo tres veces superior al del ómnibus. Pero no escatimó esfuerzos para recibirse de entrenador. Y lo logró.

“Me recibo y vuelvo a Melo Wanderers y un año más a la selección y luego tuve un impasse donde me voy a Rio Branco, que es frontera con Yaguarón, a dirigir al club Artigas. Me quedé tres años sin dirigir”, rememoró Núñez en charla con Referí.

Después de tres años en la sombra apareció la primera oportunidad a nivel profesional. Cerro Largo Fútbol Club, el equipo de su departamento, le ofreció la gerencia deportiva.

Su primera oportunidad de asumir como entrenador de un equipo profesional apareció a los tres años de creada la institución cuando en la temporada 2009-2010 se hizo cargo del plantel.

En el año 2012 clasificó al equipo a la Copa Sudamericana, en un hecho histórico.

Núñez fue y vino. Pero siempre estuvo en el club del pueblo. Hasta ahora no surgió la chance de asumir la conducción de otra institución.

El Campeonato Uruguayo de 2019 fue soñado para el entrenador y también para Cerro Largo.

Con un plantel corto y realizando viajes permanentemente, el elenco arachán peleó el campeonato palmo a palmo con los grandes y clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.

Diego Battiste

La campaña del equipo fue premiada por la inmensa mayoría de los periodistas que participaron de la encuesta de Fútbolx100 que designaron a Núñez como el mejor director técnico de la temporada por encima del campeón Álvaro Gutiérrez.

El conductor de Cerro Largo no ocultó su felicidad por el reconocimiento.

“Es un premio que me genera satisfacción. Enterarnos que 64 periodistas optaron por nuestro nombre nos hace sentir orgullosos, nos emociona y nos da un reconocimiento. Esto nos obliga a redoblar la apuesta, a ser más responsables a nivel profesional”.

Núñez, con sencillez y humildad, concluyó diciendo: “Esto es dinámico, rápido, y tiene un gusto diferente que la prensa nos haga este reconocimiento. Es digno de agradecer porque hemos sido muy objetivos en no mentirle al periodista porque son trabajadores igual que nosotros y viven de lo que puedan informar. Siempre hemos atendido el teléfono sin mirar la hora que es y también por eso nos alegramos de que esta nominación llegue desde ese lugar porque el periodismo siempre mira cosas que nosotros inmersos en el trabajo no las valoramos y los periodistas mirando desde otro lugar nos muestran ahora que el trabajo fue bueno”.