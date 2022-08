Darwin Núñez contó la historia del pescado gigante y el gran gesto que le hizo Salah

El delantero uruguayo de Liverpool, Darwin Núñez, se prepara para debutar en la Premier League de Inglaterra, cuando este sábado visiten a Fulham (08:30, ESPN) por la primera fecha, y fue entrevistado por la web de su club. El artíguense habló de la pretemporada, de sus nuevos compañeros y de sus aspiraciones para la Premier.

Y también fue consultado por la estadía en Austria y cuando fueron de pesca con unos compañeros, lo que quedó registrado en fotos.

Consultado sobre cómo había sido la pesca, Darwin contó: “A decir verdad, fue Kostas quien atrapó el primero, que pesaba 120, ¡y era demasiado grande para que una persona pudiera recogerlo por su cuenta! Tenemos la foto para probarlo, con todos nosotros sosteniendo el pez”.

📸INSTAGRAM📸: Alisson's fish looks bigger than Kostas! 😂#LFC pic.twitter.com/NyYfE64w5o — Empire of the Kop (@empireofthekop) July 26, 2022

“Luego fue mi turno y atrapé el pez que sostenía en la foto por mi cuenta. Entonces Alisson atrapó el pez que sostenía en su foto. Casi todos los que fueron a pescar atraparon algo, pero Kostas fue el verdadero rey, ya que el suyo era el más grande”, señaló.

Darwin también contó quiénes fueron los que más lo ayudaron en sus primeros días en Inglaterra. “Firmino, Fabinho, Luis Díaz y Fabio, que también llegaron hace poco. Luego el resto de mis compañeros también, todos me hicieron sentir como en casa, todos”, señaló.

“No hablo ni entiendo muy bien inglés, pero siendo honesto, ¡nos estamos haciendo entender usando el lenguaje de señas!”, comentó el delantero, quien señaló que está estudiando inglés y quiere aprender cuanto antes.

La banda de Darwin

“Fueron los sudamericanos los que más me ayudaron en ese momento a la hora de integrarme con el resto del grupo. Pero va bien. Incluso ahora son los chicos con los que suelo juntarme más porque entonces puedo mantener una conversación fluida, porque apenas puedo hablarte una palabra de inglés en este momento”, sostuvo.

Sobre los partidos de pretemporada, agradeció el gesto que tuvo Mo Salah, el egipcio que es la principal figura del equipo, cuando lo dejó patear un penal en el amistoso ante RB Leipzig, encuentro en el que luego marcó cuatro tantos.

Darwin y Salah en una práctica

“Lo disfruté muchísimo porque no esperaba marcar cuatro goles”, expresó. “Después de que Salah me diera el penal, eso fue genial de su parte, fue un gesto muy bonito y le dediqué el primer gol a él, porque me pasó el balón para sacar el tiro. Me sentía confiado, así que lo agarré y disparé. Y luego vinieron los otros tres goles después, que sorprendieron un poco, ya que nos enfrentábamos a un buen equipo en un partido muy complicado”.

“Afortunadamente logré meter los cuatro goles y volví al hotel muy satisfecho y muy feliz”, agregó Darwin. “Mis compañeros de equipo me estaban felicitando, así que en ese momento te sientes muy orgulloso y satisfecho contigo mismo. Tan pronto como terminó el juego, las primeras personas que me vinieron a la mente fueron mi hijo y mi pareja”.

El uruguayo también fue consultado por su gol en la final de la Community Shield, su primer gol oficial, que festejó de gran forma, sacándose la camiseta.

Al respecto, dijo que cuando vuelva a marcar no se quitará la remera. “No, no, estaré más tranquilo y calmado a partir de ahora. Fue justo en ese momento que no supe qué hacer para celebrarlo y, como dije antes, fue la adrenalina la que me hizo arrancarme la camiseta”.

Darwin y su festejo que no repetirá

El uruguayo aprovechó para agradecer a los hinchas “reds”. “Quería dar las gracias a la afición del Liverpool porque cuando salí a hacer el calentamiento me coreaban mi nombre, 'Núñez, Núñez' y se me ponía la piel de gallina. También estaban cantando mi nombre durante el juego, y eso es muy importante para un jugador, ya que te calma y te da un impulso de confianza también en el campo. Así que gracias a todos ellos una vez más porque me hicieron sentir muy bien”.

Sobre la Premier y sus objetivos, dijo que no se fija un número de goles para marcar en la temporada. “Para ser honesto, nunca me puse un objetivo. Por supuesto, es genial y muy bienvenido si los goles fluyen y estoy marcando. Pero no, nunca puse una cifra exacta. Mi objetivo actualmente es que me vaya bien y dar todo lo que tengo por el equipo y este grupo de jugadores, y que al final de la temporada podamos estar levantando un trofeo. Eso es lo que quiero y lo que todos quieren aquí en Liverpool”.