Darwin Desbocatti sobre salida de Nacho Álvarez: "¿No escuchan las cabezas rodando?"

Pasadas las 9 horas de este martes, las municiones cargadas de ironía de Darwin Desbocatti en No toquen nada apuntaron hacia la desvinculación de Ignacio Álvarez de Radio Sarandí. El personaje humorístico hizo referencia a la noticia que se hizo pública ayer: el conductor de Las cosas en su sitio no formará más parte del programa que lideró por 20 años.

Y era de esperar que Desbocatti tocara el tema. Porque además de abordar a diario los tópicos coyunturales que circulan en los medios locales, Carlos Tanco, que interpreta a Darwin, mantiene rispideces de larga data con el comunicador de radio y televisión. En 2003, cuando el humorista decidió irse de Las cosas en su sitio, donde hacia el mismo personaje, Álvarez reveló al aire su identidad, que durante los primeros años se mantuvo en el anonimato.

A su vez, en diálogo con Transformaciónes de Sarandí hace algunos meses, el periodista contó que rompió relaciones con Tanco luego de que se fuera del programa. "Pasó algo. Tanto él como Gonzalo Cammarota, que era movilero en el programa, desde que se cambiaron de radio empezaron a pegarme, a tirar palo y hablar mal de mí", dijo.

"¿No escuchan el ruido de las cabezas rodando cuando caen? Cuando veas la barba en el pecho de tu colega arder pone la tuya en remojo", comenzó Desbocatti esta mañana. Y, dirigiéndose a Joel Rosenberg, le preguntó: "¿No ve que caen como moscas alrededor suyo?".

Después, el personaje les dijo a Rosenberg y a Ricardo Leiva: "¿Así que ustedes no sienten nada? ¿No sienten el frío de la soledad?", haciendo referencia a la idea de que todos los programas caen alrededor de No toquen nada. "Se siente la realidad del mercado, la situación, pero como no conocemos detalles no podemos hablar mucho", le contestó el conductor del periodístico de Del Sol.

Para Darwin, la salida de Álvarez tuvo que ver con el gerente de Sarandí, Fernando Coelho. "Cuando hay que verdaderamente asustarse es cuando llega Coelho a la gerencia".

"Mi admiración para Coelho y su metro 98 que dios le ha dado para sacar a patadas en el culo a todas las estrellas de los medios de comunicación, la verdad que es impresionante", afirmó el personaje de Tanco que luego argumentó que el mismo gerente, "se encargó de Omar (Gutiérrez) en el cuatro, de (Orlando) Petinatti en (Radio) Futura y ahora de Nacho Álvarez en Sarandí".

Después, bromeó con su futuro: "Cuando sea dueño de esta radio (Del Sol FM), voy a echar al petiso este, Iñaki (Abadie), y voy a traer a Coelho". Y que a La mesa de los galanes la va a reducir a una mesa ratona y se va a quedar hasta con los chalecos de Diego González.

Cuando Rosenberg mencionó que lo que trascendió ayer fue que Álvarez se desvinculó de la radio, Darwin gritó: "¿Qué se desvinculó? Lo echaron a patadas en el culo".

"Me solidarizo con Ignacio Álvarez que fue compañero mío, pero un gran abrazo a Fernando Coehlo", agregó.

"A mí no me echo Coelho, yo me fui traicionando a mi patrón, como hago siempre. Es un clásico de mí. Así pasó en Sarandí y así pasó después en Océano", sostuvo Darwin. "Me gusta que lo diga así porque yo cargué con la mochila de Océano", bromeó Rosenberg. "No, no, usted me hizo traicionar a Pablo Lecueder", le replicó el personaje.

Luego de terminar la primera tanda, Desbocatti cerró el tema Ignacio Álvarez con una recomendación: "A los jóvenes de 50 años que estén en ese momento difícil, no se metan en ese baile, no se disfracen del Guasón y digan que están más humanos. Es para peor".