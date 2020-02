De "El Faro" a la visita de Maribel Verdú: el cine mundial se muda al Este por una semana

Ya es un clásico de cada verano. O, mejor dicho, de cada fin del verano. Porque aunque a mediados de febrero el este todavía está abierto y disponible, de a poco la temporada va bajando la persiana y le va dejando espacio al año. Y aunque en parámetros uruguayos el 2020 recién empezaría después de Turismo, el cambio ya se siente en el aire: la temporada expira cada día un poco más y cada vez estamos más lejos de las playas y más cerca de la campera. Así que, recapitulando: el Festival de Cine Internacional de Punta del Este ya es un clásico del fin del verano.

El evento, que se creó en 1951 por iniciativa del argentino Mauricio Litman, se celebrará este año desde el sábado 15 al viernes 21 de febrero en las salas de los cines Nexxt, en la sala Cantegril y en la Casa de la Cultura de Maldonado. Durante esos siete días, por las pantallas del balneario pasarán decenas de producciones uruguayas, latinoamericanas e internacionales en una grilla cargada de títulos interesantes. Las categorías son varias, la entrada es gratuita –excepto en Nexxt, donde cuestan $180– y la propuesta muy buena, así que para aprovechar al máximo la 23° edición del festival les proponemos un recorrido por algunas de las películas más interesantes que se presentan.

El asesino de los caprichos

El festival comienza con este thriller policial español que tiene a la actriz Maribel Verdú en uno de los papeles principales y al pintor Francisco Goya como principal motivador para una serie de asesinatos cruentos. Al mejor estilo de Pecados Capitales de David Fincher, un par de detectives tendrá que resolver unos cuantos homicidios extraños, que al parecer replican los caprichos de Goya, una serie de 80 grabados que el artista español realizó como una sátira de la sociedad española de la época. Será la apertura del festival, tendrá una presentación especial de Verdú y se proyectará en la sala Cantegril el sábado 15 a las 20 horas.

Solo una mujer

Otro policial, esta vez entremezclado con el drama y un caso real, que llega desde Alemania directo a las pantallas del este. La historia de un joven musulmán que asesinó a su hermana mayor en 2005 para “traer honor” a su familia conmocionó a la opinión pública en aquel momento y ahora se convierte en una película que las críticas han catalogado como desgarradora. Esta ficción que reconstruye un femicidio impulsado por el fanatismo más enfermizo, está dirigido por la directora Sherry Hormann y se puede ver el sábado 15 en Nexxt a las 18.

Aguas oscuras

Después ubicar unas cuantas de sus películas en décadas bastante pasadas –lo hizo en Carol, Wonderstruck, I’m not there y Lejos del paraíso–, el cineasta Todd Haynes se acerca al presente para contar una historia de corrupción y mentiras. En Aguas oscuras, Mark Ruffalo es un abogado que descubre que una de las empresas químicas más grandes del pa1ís está haciendo destrozos con el agua de una ciudad, y que eso está causando múltiples daños sanitarios a su población. Cuando intenta denunciar el hecho, se da cuenta de que no es tan fácil ir contra las grandes corporaciones. Se proyecta el sábado 15 a las 21.30 horas en Nexxt.

Chicuarotes

El actor mexicano Gael García Bernal también tiene una veta como director a la que le ha hincado el diente con fuerza, y este segundo largometraje suyo es la prueba de que se ha tomado el rol en serio. Estrenada en el último Festival de Cannes, la película sigue a dos jóvenes que buscan salir de la pobreza haciendo rutinas cómicas en el transporte público de su ciudad. No tienen demasiado éxito, así que cambian de plan: deciden empezar a asaltar a los pasajeros, sin sacarse las máscaras de payasos. Se presenta el domingo 19 en la sala Cantegril a las 16 horas.

Los sonámbulos

La argentina Érica Rivas y el uruguayo Daniel Hendler son los rostros principales de este drama familiar que la cineasta argentina Paula Hernández trae al Festival del Punta del Este. La trama apunta a lo sencillo: los miembros de una familia que se ve poco y que abarca tres generaciones se reúnen en la casa de campo de una de ellas para pasar fin de año. Allí, en medio de un paisaje bucólico y enrarecido, las tensiones afloran y los secretos empiezan a emerger. Se pasa el domingo a las 20 en Nexxt.

Ema

Hace rato que el director y productor chileno Pablo Larraín es una de las voces más importantes del cine latinoamericano. Se ha convertido en uno de los responsables directos de la explosión del cine chileno y películas como El club, No y Neruda están entre lo mejor de la factura continental reciente. Ema es su película más nueva y su planteo es prometedor y contundente: una pareja debe enfrentarse a las consecuencias de abandonar a un hijo adoptado que no pudieron cuidar. Se estrena el domingo 16 a las 22 en Nexxt.

Lazos de familia

Ken Loach es otro de los nombres pesados que pasarán por las pantallas del festival. Con una carrera dedicada a al cine de corte social a sus espaldas, Loach estará representado en el balneario fernandino por su última película, Lazos de familia, en la que vuelve a ahondar en los estragos de las crisis económicas contemporáneas. Esta vez, el foco está puesto en una familia británica de clase obrera que debe hacer lo posible por subsistir luego de perder la fuente de trabajo. En el mundo se ha alabado la ternura que emana esta película y, cómo no, su conciencia social, así que es uno de los títulos a tener en cuenta. Se presentará el lunes 17 a las 20 horas en Nexxt.

Corpus Christi

El cine polaco siempre da que hablar y este año no es la excepción; Corpus Christi, además de ser una de las participantes del ciclo Panorama internacional del festival, estuvo recientemente nominada al Oscar a Mejor película internacional, categoría en la que también se consagró Parásitos de Bong Joon-Ho. Estrenada por primera vez en el último festival de Venecia, el filme del director Jan Komasa sigue la historia de un asesino que, por causas accidentales, es confundido con un sacerdote y comienza a dar misa en una pequeña iglesia. Se exhibe el martes 18 a las 18 en Nexxt.

Alelí

La primera ficción uruguaya del año tiene su preestreno oficial en Punta del Este. Dirigida por Leticia Jorge (Tanta agua), esta comedia nacional sigue a los disfuncionales miembros de una familia que, ante la muerte del patriarca, debe decidir qué hacer con la casa del balneario que lleva las iniciales de todos menos de la hermana menor: Alelí. Protagonizada por Néstor Guzzini, Mirella Pascual, Romina Peluffo y Cristina Morán, Alelí promete risas y las cumple. Se presenta el miércoles 19 a las 18 horas en Nexxt.

El faro

El faro es apenas la segunda película de Robert Eggers, pero se nota a leguas qué tipo de cine es el que le interesa al cineasta estadounidense: aquel que logra perturbar al espectador con ambientes densos, insoportables, inexplicablemente tétricos. En El faro, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, el director se lanza por un tobogán directo a las profundidades de la locura, encarnada por dos fareros del siglo XIX que deben enfrentarse a la soledad, una tormenta impresionante y a sus propios fantasmas, que acechan en los rincones de una isla perdida de Nueva Inglaterra. Se presentará el miércoles 19 a las 22 en Nexxt.