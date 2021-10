De pandemia a endemia: ¿qué significa y qué cuidados hay que mantener?

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas expresó este martes que Uruguay ingresó en una etapa de endemia en relación a la situación del coronavirus pero aseguró que el virus aun está circulando.

"Tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes, con los recaudos que correspondan, con los cuidados y cuarentenas cuando hay contactos, seguir en la etapa de testeo y rastreo pero de a poco ir hacia una convivencia con el virus porque esto no va cambiar de un día para el otro", dijo.

Consultado sobre este tema, el virólogo Juan Cristina dijo a El Observador que una pandemia surge cuando un agente infeccioso se dispersa en distintas regiones de todo el mundo y la epidemia es cuando el agente infeccioso esta presente en una localidad geográfica puntual. "Uruguay en este momento está en una situación epidemiológica que es distinta a lo que pasa en el resto del mundo, el resto del mundo todavía esta en pandemia, nosotros, en comparación, estamos mejor", dijo el doctor.

Por su parte, el investigador del laboratorio de Virología Molecular de la sede de la Universidad de la República (Udelar) en Salto, Rodney Colina, explicó a El Observador que el término endemia significa "una situación de más control epidemiológico, de baja circulación del virus", de todas formas insistió con que el virus no se ha ido todavía y que "va a permanecer en la población por un tiempo". Aseguró se llegó ante esta situación debido a las vacunas contra el covid-19.

Colina agregó que epidemia es cuando hay un aumento de casos en una región geográfica determinada con una circulación del virus territorial controlada y constante. "Ya no hay una epidemia en el país sino que el virus circula en baja frecuencia pero aún está en la población", comentó.

Es decir, la pandemia es cuando el virus afecta a buena parte del mundo, la epidemia cuando lo hace solo en una región específica y la endemia, en la que se encuentra Uruguay ahora, es una situación de relativo control.

Salinas explicó las razones de por qué la epidemia debe ser calificada como endemia y dijo: "tenemos 0,77 de promedio de fallecimientos por día con covid siendo que el promedio diario es de 95 fallecimientos (por cualquier causa). Yo creo que ese es el número fuerte. El numero de ocupación de camas de CTI está en 1,5 o 1,6% de la capacidad instalada, sabiendo que además tenemos reservas y que hemos desmontado algunos CTI. Estamos bien en cobertura de camas de CTI, en cuidados moderados. Tenemos menos de 100 personas internadas en todo el país de las cuales entre 13 y 15 están en CTI", ejemplificó.

Colina agregó que "viendo todos los números de hoy en día: casos nuevos, personas que requieren hospitalización, personas que ingresan al CTI y los fallecidos, podría configurar una salida de emergencia sanitaria a la entrada de una "alerta" sanitaria". Para el investigador, esto implica tener medidas de protección personal que impidan la infección: lavado de manos, uso de tapaboca, la ventilación y no aglomeración en lugares cerrados y la vacunación. "Ya no estamos en una situación de tanta gravedad, pero aún así, hay que tener mucho cuidado", dijo Colina.

Además dijo que a medida que la población siga vacunándose, "lo que puede llegar a ocurrir es una circulación baja del virus con algunos brotes puntuales y con personas más expuestas: los que no se vacunaron". Explicó que los posibles brotes pueden darse porque el virus circula en la población y agregó que las personas vacunadas también pueden infectarse pero que lo harán "en un período más breve de tiempo". Sin embargo, en ese tiempo pueden contagiar a otras personas. De todos modos, manifestó que "como la población ya agarro el porcentaje de rebaño, el virus rapídamente será bloqueado para trasmitirse entre personas vacunadas, pero no entre las no vacunadas".

Este punto Salinas lo reiteró el martes y pidió que las personas se den la tercera dosis si les corresponde, con el objetivo de "tener una armadura" en los momentos que aumenta la actividad económica y, a su vez, se reinicia el turismo con la apertura de fronteras.

A su vez, el virólogo sostuvo que hay que apuntar a la tercera dosis. "No nos vamos a librar que entre alguna variante nueva al país, el tema es que no emerja, por lo que hay que estudiar lo que ocurre en la región", dijo Cristina.

Colina, en tanto, dijo que el virus va a estar un "tiempo más", y que en algún momento va a "dejar de circular entre nosotros". Por su parte, Cristina dijo que "el virus no va a desaparecer del planeta en el corto plazo". El covid-19, para el virólogo, "va a quedar como una enfermedad residual".

Respecto a los cuidados higiénicos que hay que mantener, Colina dijo: usar tapabocas y ventilación en zonas cerradas, evitar las aglomeraciones e incitar a las personas a vacunarse. También insistió en inocularse con la tercera dosis que, según explicó "es fundamental porque te da una respuesta inmunitaria potenciada respecto a las dos primeras dosis, por lo que permite una protección de mediano y largo plazo mucho mas potente que la de los que tienen dos dosis", dijo y concluyó: "entre la gente vacunada se esta pudiendo llevar una vida prácticamente normal, se esta comprobando que la inmunidad disminuye en el tiempo a lo largo de los meses entonces la tercera dosis permite una inmunidad elevada contra el virus".

En términos futbolísticos Cristina dijo que "para asegurar la jugada nuestros ciudadanos deben tomar más conciencia sobre darse la tercera dosis", manifestó y concluyó: "la tercera dosis mantiene alto el nivel de inmunidad de la población contra el virus".

A su vez, Colina explicó que se debe estudiar a nivel científico las variables genéticas que tiene el virus del covid-19: "saber qué nuevas variantes están surgiendo y dónde se encuentran en el mundo y si es que están causando casos graves o no en personas vacunadas", ejemplificó y agregó: "es una de las metas centrales de la ciencia hoy en día".