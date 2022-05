¿De Liverpool o de Peñarol? En dos entrevistas, el fiscal Romano dijo que era hincha de uno y después de otro

El fiscal Fernando Romano admitió que en su cuenta de Twitter le dio "me gusta" a algunos tuits ofensivos contra el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tal como informó Búsqueda este jueves, pero expresó que esos faveos correspondieron a acciones involuntarias en el manejo de su teléfono celular.

“No me di cuenta, tengo determinada edad, toqué la pantalla, le di un 'me gusta' leyendo los tuits que había. Pero no hay ninguna animosidad. Traté de comunicarme con el presidente Ruglio, me escribió que tenía una asamblea y que me llamaba, no me llamó, le mandé un audio pidiéndole disculpas y diciendo que fue un error”, expresó Romano después de que saliera la publicación en el semanario, a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

El "me gusta" de Romano al que después le sacó el faveo

"¿No sería una contradicción? Estoy investigando hechos de violencia en el deporte y no voy a hacer eso a propósito", agregó.

Posteriormente, expresó ser hincha y socio de Peñarol pero dijo que no votó a Ruglio en las elecciones, sino que lo hizo por Guillermo Varela.

Esa afirmación resultó llamativa ya que el 22 de marzo, en entrevista con Tirando Paredes que se emite por AM 1010, había declarado que era hincha de Liverpool.

Ruglio, en el mismo programa de Sport, dijo que hablará del tema personalmente con Romano la semana que viene, pero manifestó públicamente su malestar por los "me gusta" a los tuits donde se lo insultaba y también por declaraciones que hizo Romano el pasado martes, en ocasión, un día después de que lo llamara a Fiscalía a declarar como testigo por el episodio ocurrido el sábado, cuando hinchas de Peñarol fueron a Los Aromos a hacer pintadas agraviantes para el plantel y a reclamarles sus malos rendimientos en los últimos partidos.

"Me cita a declarar como testigo y ni siquiera estaba ahí, igual fui sin abogado, con el corazón en la mano, a decir todo lo que sabía y al otro día dice que no está seguro si me cree, que se permitía dudar. Creo que acá hay algo de fondo. No me gusta nada lo que está pasando, prefiero ir a hablarlo con él en persona porque me parece muy extraño", expresó Ruglio.