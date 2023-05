De los errores de Arias, a Thiago Cardozo dando la cara como capitán: el Peñarol de la Copa Sudamericana da lástima

Peñarol y sus deficiencias, sus lagunas, sus errores. Su nueva cara, la misma cara. Con jugadores que conforman el mejor plantel del fútbol uruguayo, la historia se repite y en el plano internacional, defecciona.

Es la historia de los últimos años del club, con distintos presidentes y muy variados en su forma de conducir.

Desde el Cr. José Pedro Damiani, ganador de la Copa Libertadores de América 1987 y del segundo quinquenio manya, hasta su hijo Juan Pedro, Jorge Barrera e Ignacio Ruglio. A todos esos presidentes -incluyendo al contador en su última época- les sucedió lo mismo.

Esta de Peñarol es una participación vergonzosa. Sobre todo, por la ilusión que había generado en el hincha y por las propias palabras del técnico Alfredo Arias que dijo más de una vez que iban a ir por la Copa Sudamericana.

Nada más alejado de eso. Su equipo fue goleado dos veces y es el que más goles recibió entre todos los participantes del certamen: 10.

EFE/ Demian Alday Estévez

Arias cometió varios errores en el partido ante los argentinos

Las causas de este momento son multifactoriales, no hay que buscar a un solo responsable. Las causas son muchas.

A nivel local, al equipo no lo complicaron tanto en lo defensivo como se ha notado en la Copa. Defensivamente es muy vulnerable a nivel internacional y lo ha demostrado hasta ahora con esos 10 goles recibidos en tres partidos.

Arias cambió a cinco futbolistas para un partido trascendente en Buenos Aires en el que debía ganar para seguir con esperanzas claras.

Pero cambió el sistema con muy poco ensayo en Los Aromos, por lo que informó una fuente del club a Referí.

Colocó a Nahuel Herrera, un juvenil de apenas 18 años para un partido de estas características, en la defensa. Hasta entonces, solo contaba con 58 minutos en un encuentro ante Deportivo Maldonado. Nada más. Para Arias, en cambio, debía ser titular ante Defensa y Justicia. Debutó en lo internacional, y duró un tiempo. Ya no salió para jugar el segundo período.

EFE/ Demian Alday Estévez

Bruno Betancor debutó internacionalmente en Peñarol este jueves

La línea de tres con Matías Aguirregaray como lateral volante, perdió vértigo. El Vasquito tiene menos velocidad e ida y vuelta que Pedro Milans, pero el DT hizo esa variante. En lo único que hoy Aguirregaray lo supera es en experiencia y seguramente Arias pensó en eso, aunque con Herrera fue al revés.

También hizo debutar a otro juvenil en lo internacional, como Bruno Betancor en ofensiva, quien tenía hasta ese momento dos partidos con la camiseta de Peñarol. Una prueba muy arriesgada.

Peñarol tuvo un par de situaciones de peligro en el primer tiempo, y luego se apagó, contra un rival que tiene un estilo de juego desde hace tiempo.

De tres tiros al arco del rival en los primeros 45 minutos, dos fueron goles.

Tuvo dos momentos para hacer goles: los primeros 20' y el arranque del segundo tiempo, en el que llegó con criterio, pero no definió bien, y eso a nivel internacional se paga y mucho. Matías Arezo sumó un nuevo encuentro para su sequía goleadora, aunque muchas veces no es su culpa, sino que no le hacen el juego necesario.

EFE/ Demian Alday Estévez

Aguirregaray sufre uno de los goles de Defensa y Justicia

En el ámbito internacional, se pagan muy caros los goles errados, así como también los goles en contra.

El panorama es muy malo para el futuro. Al hincha le duele mirar la tabla y ver que es el equipo más goleado de la copa, más allá de que este lunes tiene todo para ser campeón del Torneo Apertura –o incluso el domingo, si Nacional no le gana a Defensor Sporting–, pero el objetivo de Arias, que era la Sudamericana, ya parece una quimera.

Thiago Cardozo dio la cara al final del partido y dijo que la responsabilidad de los goles, era suya. Lo hizo quizás por ser el capitán de Peñarol, y no por ser el arquero.

Arias también se responsabilizó, pero sin autocrítica. No mostró esa autocrítica que sí había mostrado cuando las cosas no le salieron en lo local.

Peñarol aún puede pelear por el segundo lugar, pero sus propios hinchas no lo creen después de lo que vieron hasta ahora.

EFE/ Demian Alday Estévez

Matías Arezo no pudo desnivelar en Buenos Aires

Arias nunca repitió dos partidos seguidos la misma alineación. A veces por lesiones y suspensiones, pero otras, por decisiones propias.

Le ganó claramente a Nacional y va a ganar el Apertura, pero la Sudamericana lo mostró como un equipo débil, sin identidad y eso es un pecado enfrentando a conjuntos foráneos. Tiene un pie y medio fuera de la Copa y las responsabilidades son exclusivamente suyas.