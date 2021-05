De Manchester a Young: el regalo de Edinson Cavani que sorprendió a un coleccionista

Raúl Ruppel recibió a principio de año un mensaje en el celular de un amigo que le decía que desde Manchester querían conocer el museo de fútbol que montó en su casa en la ciudad de Young. Ruppel envió fotografías y un video, sin imaginarse quién era el destinatario. Este sábado por la mañana recibió un regalo que no esperaba: la camiseta número 7 del Manchester United, firmada por Edinson Cavani. El interesado en saber sobre su museo era el propio delantero del club inglés y de la selección nacional.

Paul Ellis / AFP

Cavani festeja uno de sus goles en el partido de ida frente a Roma por la Europa League

Una joya más para la colección de Ruppel, quien posee un centenar de camisetas de varios exfutbolistas, la mayoría de Nacional que es el equipo del que es hincha, pero también, por ejemplo, la número 9 de Defensor que usó Gerardo Miranda.

"Cuando este amigo me pidió fotos le mandé también un video de la visita del presidente de Nacional José Decurnex que llegó hasta casa con Iván Alonso. El otro día me llamó y me dijo que tenía algo que me había mandado Cavani y que tras cumplir la cuarentena me lo iba a hacer llegar", contó Ruppel a Referí.

Comenzó a juntar material en la década de 1980 cuando era un niño: "Mi padre trabajaba en la colonia El Ombú y yo le pedía al gerente de Claldy lo diarios de todos los días y los guardaba. Así fui atesorando y recolectando posters, cuadernos con las alineaciones de los equipos y fotografías, y aún mantengo esa pasión. Nunca tiré nada, siempre guardé todo", contó.

Además de Decurnex, ha recibido la visita de exfutbolistas campeones de la Copa Libertadores y del mundo, como Dardo Pérez, Waldemar Victorino, Alberto Bica, Wilmar Cabrera, entre otros.

Facebook

Carlos Gómez, el papá del delantero de la selección uruguaya Maxi Gómez, llevó la camiseta de su hijo para el museo de Ruppel

"Hace 30 años ni me imaginaba que iba a tomar esta dimensión. Con las redes sociales creció bastante. La gente de fútbol le da valor, porque además hay mucho del fútbol local de Young y de OFI".

El museo nació hace siete años en su propia casa: "Es que ya no tenía lugar donde poner cosas. Tenía diarios abajo de la cama, abría el baúl del auto y estaba lleno. Se fue sumando mucho en los últimos 30 años", señaló el coleccionista.

Ruppel dirigió y presidió La Escuelita, un equipo de baby fútbol del que surgió el actual golero de Nacional Guillermo Centurión. También es escritor y el año pasado publicó el libro "La albirroja" sobre la historia de la selección de Young en el campeonato de fútbol del Litoral.