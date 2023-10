De Tabaré Vázquez a Lacalle Pou: así se gestó el sueño de ser sede del Mundial 2030 en los últimos 20 años

La mañana de este martes 4 de octubre se movilizó en Argentina, Paraguay y Uruguay cuando el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que los tres países tendrán los partidos inaugurales del Mundial 2030.

La idea fue impulsada por la gestión de Domínguez al frente de la Confederación, en conjunto con las asociaciones y los gobiernos de los países candidatos.

La noticia, además, es el punto final de una idea que tiene casi 20 años de historia, y comenzó con el sueño de un Mundial organizado solo por Uruguay.

En 2005 el entonces presidente Tabaré Vázquez se reunió en Uruguay con el hoy expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y le propuso que el torneo de 2030 se organice en el país, como recogió El Observador en una noticia publicada, casualmente, el 4 de octubre de ese año.

"Hemos discutido con el presidente Vázquez la idea, que creo sería posible, de que la Copa del Mundo del año 2030 sea organizada por países del Mercosur. Él me dijo que tenía ese sueño y yo le respondí que podía hacerse realidad y para eso lo invité a que presente un programa a fin de ser evaluado por la FIFA", dijo Blatter, quien había llegado a Uruguay para conmemorar los 75 años del primer Mundial.

Con la idea en curso, en octubre de 2007 Argentina se sumó como el primer acompañante de Uruguay.

En 2009 organismos gubernamentales de los dos países firmaron acuerdos para impulsar la idea, y la Conmebol aprobó la candidatura, según recuerda un informe del Ministerio de Turismo publicado en 2013.

En junio de 2010, poco antes del Mundial de Sudáfrica en el que Uruguay terminó en la cuarta posición, una delegación uruguaya conformada por Sebastián Bauzá, Eugenio Figueredo, Ricardo Alarcón, Juan Pedro Damiani, Ernesto Irurueta y Alfredo Etchandy le entregó una carta a Blatter oficializando la candidatura ante la FIFA.

El ida y vuelta de Argentina y la aparición de Chile

En 2013, el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, confirmó que la FIFA quería que el Mundial 2030 fuera en el Río de la Plata: "La FIFA desea festejar los 100 años de la Copa del Mundo en Argentina y Uruguay. Eso lo confirmo. Está firmado", dijo en declaraciones consignadas por la página de la Conmebol.

Sin embargo, en noviembre de 2014, meses después de la muerte de Grondona, el vicepresidente de la AFA Miguel Ángel Silva expresó al medio chileno La Tercera: "Argentina no está en eso. No piensa en el Mundial de 2030. Ni siquiera lo contemplamos todavía. Si me lo pregunta concretamente, Argentina no se postula a organizar esa Copa del Mundo".

Al mismo tiempo, apareció Chile. "Creemos que FIFA va a mostrar su interés y de ahí en más veremos si podemos hacerlo entre Uruguay y Argentina o entre los tres países o sólo con Chile, si Argentina desiste. Estamos abiertos a todas las posibilidades", fueron las declaraciones del hoy expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, a La Tercera en noviembre de 2014.

Un año después, en enero de 2016, los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri informaron sobre la vuelta de Argentina a la organización del torneo. En una conferencia de prensa celebrada en Colonia, el presidente argentino dijo que ambos mandatarios se pusieron de acuerdo en "candidatear a ambos países para organizar juntos el Mundial 2030".

La promoción más recordada del torneo en esa época la hicieron los futbolistas Luis Suárez y Lionel Messi. El 1° de setiembre de 2017 en el Estadio Centenario, antes de un partido entre Uruguay y Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, los en ese momento compañeros del Barcelona se fotografiaron con dos camisetas que juntas decían "2030".

La llegada de Paraguay y la posibilidad de Bolivia

El mismo mes en el que Messi y Suárez promocionaran el torneo, el presidente paraguayo Horacio Cartés anunció la inclusión de Paraguay en la organización. El escudo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) apareció junto al de la AUF y la AFA, sin Chile, en un video publicado por la Conmebol ese mes.

Cada día nuestro fútbol nos demuestra que Sudamérica está para cosas grandes. Por eso @CONMEBOL #CreeEnGrande y vamos por el #Mundial2030! pic.twitter.com/vLLXiVWMWz — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2017

Un nuevo país apareció a finales de 2018: Bolivia. En diciembre de ese año el presidente Evo Morales deslizó que su país había iniciado tratativas para sumarse como sede del Mundial 2030, en una cumbre del Mercosur organizada en Montevideo.

Esa idea se enfrió, aunque en febrero de 2023 amagó con volver gracias al mandatario argentino Alberto Fernández. "Nuestra Selección Argentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que, 100 años después, el Mundial vuelva a donde todo empezó: Sudamérica. Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano Bolivia sea parte de este sueño", escribió el presidente en su Twitter. La propuesta no tuvo apoyo.

Chile volvió a la lista de países organizadores en febrero de 2019. El encargado de anunciarlo fue el mandatario Sebastián Piñera a través de su Twitter, luego de una reunión con los presidentes Vázquez y Macri en la Estancia de Anchorena.

Los Pdtes de la República Argentina, Mauricio Macri; de la República de Chile, Sebastián Piñera; de la República del Paraguay, Mario Abdo; y de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez; acordaron presentar su candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo 2030 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 14, 2019

El impulso post pandemia

La pandemia de coronavirus detuvo la campaña sudamericana para ser sede del Mundial 2030, hasta que en 2021 el proyecto reflotó cuando Uruguay fue elegido por Conmebol como sede de las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana de ese año.

En marzo de 2021 Alejandro Domínguez visitó Uruguay, país avanzado en ese momento en la vacunación contra el covid, y compartió un asado con Lacalle Pou, el promotor de la llegada del presidente de Conmebol, Pedro Bordaberry, Ignacio Alonso, y el director nacional de Deporte Sebastián Bauzá.

La cena transcurrió en una barbacoa amplia, en el Prado. Asado y ensaladas, y según pudo conocer Referí, estuvo sobre la mesa la posible designación de Uruguay como sede de las finales, bajo el contexto de un hub deportivo internacional, y el Mundial de 2030.

Lacalle Pou promocionó la idea del Mundial en varias oportunidades. En agosto de 2022 dijo a La Hora de los Deportes (Canal 5) que estaba "convencido" de que los países sudamericanos tenían una "muy buena oportunidad" de organizar el evento. "Si hay un mundial en estas latitudes (en 2030) es por el Centenario", agregó.

"¿Cuál es el único motivo por el cual hoy Uruguay podría ser organizador o coorganizador del Mundial? Porque se cumplen 100 años del primero. No es que el bondi va a pasar 20 veces por acá, el bondi va a pasar esta vez", declaró por otra parte en marzo de 2023.

En esa ocasión, el mandatario habló de diferentes "hipótesis" para ser sede del evento, y no estuvo lejos de la decisión final de FIFA: "Mi hipótesis de máxima sería (lograr) el partido inicial, una serie y la final. La hipótesis media, combinás inauguración y final o una serie y final, que me parece que dada la infraestructura que tiene Uruguay, desde el punto de vista de lugares de entrenamiento, hoteles y con un Estadio Centenario que ya le hicimos un upgrade para la Copa Libertadores y se le puede hacer un poquito más, suena redondo. Hasta ahí me animo a decir que es un sueño posible".