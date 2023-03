Del Campo: "Si Nacional integra el ejecutivo, Peñarol también debe estar"

Héctor Del Campo será la voz y voto del fútbol profesional en el próximo comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que entrará en funciones en abril luego que el Congreso vote por mayoría simple la plancha de nombres que este lunes propuso el presidente Ignacio Alonso.

Con 20 años de recorrido como dirigente (ingresó a la directiva de Danubio en 2003) llega para cumplir un “gran desafío”.

“Me sorprendió la propuesta. No estaba en mis planes. Fue un acto de nobleza de Carlos Ham, porque el candidato era él, a quien íbamos a votar por merecimientos, y fueron Carlos con José Luis Palma los que lanzaron mi nombre. No estaba en ese momento en la reunión en la que se planteó el tema. Arturo (su hermano y presidente de Danubio) me llamó y me dijo: ‘Surgió tu nombre como alternativa”, y le respondí, 'si todos están de acuerdo, voy'. Así llegamos hasta este momento. Ahora falta que el Congreso considere la plancha de nombres. Aún tenemos que esperar esa instancia”.

¿Qué implica este cambio en su vida como dirigente?

Es un desafío, un gran desafío, además de un honor y una obligación que tengo para muchos clubes que me propusieron y para las personas que dirigen esos clubes.

Y dentro de ese desafío, ¿en qué terreno buscará avanzar?

En caso que se apruebe la plancha en el Congreso e ingresemos, voy a trabajar y a tratar de conseguir todo lo que se necesita para los clubes profesionales, y como representante de los clubes procuraré transmitir todo lo que ocurre dentro del Consejo Ejecutivo. Allí buscaré que se respeten los estatutos, que se dé información a todos los clubes profesionales. Me voy a reunir con los clubes profesionales periódicamente, y también me voy a reunir club por club viendo cuáles son los problemas que tienen y cómo solucionarlos. Llevaré la realidad de los clubes al seno del consejo ejecutivo, para eliminar las diferencias en el fútbol profesional y procurar ser un representante de todo el sector.

El desafío es tratar de unir, hacer que los clubes sean viables, sustentables. Me preocuparé para que los clubes no sigan llegando a fin de mes ajustados económicamente, sino que desde la misma AUF pueda salir el dinero para que los clubes paguen el presupuesto de fin de mes y que cuando hagan una transferencia no den ese paso obligados por los apremios económicos, y que terminen malvendiendo. Para que esa transferencia sirva como inversión para el club y para seguir creciendo.

¿Qué es lo primero que va a hacer luego que lo vote el Congreso?

Al día de siguiente que se apruebe la plancha lo que voy a hacer es hablar con el sector administrativo de la AUF para saber la situación financiera de la Asociación y transmitirla a los clubes, para que todos conozcan cuál es la realidad.

¿Qué representó que lo apoyara el 87% del fútbol profesional? Un registro muy elevado en estos tiempos para el fútbol.

Es un gran respaldo. Lo sentí como un respaldo gigante antes de dar el paso de integrar un ejecutivo en el que sé que voy a ser minoría, pero representando a lo que para mí es lo más importante: los clubes profesionales.

Usted dijo siempre que los clubes son la esencia del fútbol uruguayo.

No tengo dudas de eso. Y lo repito siempre. ¿Quiénes componen la AUF? ¿Por qué es glorioso el fútbol uruguayo? Sin clubes no hay jugadores, ni chicos que surgen de la calle y triunfan en el exterior. No son solo clubes de fútbol desde el punto de vista deportivo, muchas veces son el centro de un barrio humilde que aglutinan a muchachos que pueden tener una actividad que los saca de la calle.

Sin embargo, desde 2018 el nuevo estatuto generó otros niveles de poder y ya no está concentrado en los clubes profesionales.

No estoy de acuerdo con el nuevo estatuto que hicieron firmar obligado a los clubes. Es el único estatuto que da representación y tanta importancia a grupos de interés. En otros estatutos que vi de Sudamérica no hay ninguno con esa representación. Estoy de acuerdo que hay que hablar con jugadores, entrenadores y árbitros, pero de ahí a que estén al mismo nivel de los clubes no me parece lo adecuado, porque la base del fútbol son los clubes.

¿Qué piensa sobre la situación de Peñarol, que quedó fuera del ejecutivo?

Este lunes llegué a la AUF para saludar y agradecer club por club del apoyo al fútbol profesional y luego conversé con Tealdi, Ache, Lanfranco y Alonso. Les dije lo que pienso: si Nacional integra el ejecutivo, Peñarol también debe estar.