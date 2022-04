Del Peñarol de emergencia del primer tiempo a la reinvención de Larriera que cambió el partido

Hay veces que no importa el cómo ganar, y esta era una de ellas. Mauricio Larriera justamente no es un técnico resultadista, le gusta tener un estilo de juego y apuesta a ello. Esta vez, intentó hacer las dos cosas, pero no le salieron. Sí consiguió lo que más buscaba que eran los tres puntos luego de tomar decisiones importantes.

Peñarol ganó el partido que tenía que ganar, porque el resultado era clave. Hay algunos momentos en que esos resultados son lo único y este era uno. Estaba obligado y sacó adelante el partido. ¿Larriera deberá replantearse lo planificado al principio? Sin dudas. Sabe íntimamente que se equivocó con la línea de tres, pero sigue buscando alternativas, no se queda sin trabajar, ni con la facilidad de lo que sus jugadores conocen. Esta vez, arriesgó mucho, y también ligó. Leonardo Carreño Larriera cambió a tiempo contra Olimpía ¿Por qué se equivocó con línea de tres? Porque en el medio quedaron cinco hombres, pero la pelota fue siempre de Olimpia. Porque, además, pateó una sola vez al arco y fue justamente a los 45+1’ cuando Juan Manuel Ramos marcó el 1-0 transitorio. El equipo llegaba fortalecido desde lo anímico por haber ganado en los minutos de adición contra Liverpool por el Torneo Apertura. Y eso Larriera también lo supo aprovechar. El técnico quiere que este Peñarol se parezca algo al del año pasado, pero no siempre apuesta a los mejores jugadores que tiene. Obviamente que no lo hace consciente, pero cualquiera se puede equivocar. Ese conjunto del primer tiempo, puede ser un Peñarol de emergencia, para ciertas situaciones en determinados encuentros, pero no lo era para este. Y el primero en darse cuenta fue el entrenador. Leonardo Carreño Aguirregaray anduvo muy apagado debido a su falta de competencia El equipo jugó incómodo, rengo por el lado derecho en el que el Vasquito Aguirregaray venía de estar afuera de tres compromisos por haber hecho fiebre debido a una bacteria que, además, le hizo perder peso. Entonces no rindió, no anduvo. El conjunto en sí tuvo muchos problemas para cruzar la mitad de la cancha con balón dominado. Este no le llegaba a Pablo Ceppelini y no se conseguía gestación. Leonardo Carreño Dawson sacó un tiro libre de Recalde de forma brillante Pero un zurdazo de Walter Gargano para Ruben Bentancourt y el centro de este, llevaron a que cuando se terminaba la primera parte, cuando Peñarol no había pateado al arco y Kevin Dawson se había transformado en figura sacando dos goles casi hechos de Olimpia, Juan Manuel Ramos convirtiera el gol para el 1-0. Allí hubo mucha precisión y eso le cambió el estado de ánimo al equipo y a todo el Estadio Campeón del Siglo. No importaba el cómo, importaba el resultado. Peñarol castigó así a su rival con el resultado. Leonardo Carreño La definición exquisita de Carrizo para el segundo Cuando empezó el segundo tiempo, colocó a Ignacio Laquintana y a Federico Carrizo y ahí cambió el partido, porque enseguida llegó el segundo gol de su equipo. Esa fue una virtud del entrenador. Así Larriera se reinventó. Peñarol recuperó la confianza aún más por ese segundo gol que lo transformó anímicamente. Leonardo Carreño Walter Gargano repitió buenas actuaciones en el medio Entonces, con el correr de los minutos, se hizo dueño del encuentro, comenzó a triangular, a tocar de primera, y Olimpia se desesperó. De aquel Peñarol de emergencia del primer tiempo, ya no quedaba nada. Todo eran desbordes de Laquintana y de Carrizo, que enloquecían a sus rivales. Un párrafo aparte merece Bentancourt, quien asistió a sus compañeros en los dos goles. Leonardo Carreño El festejo aurinegro tras el primer gol Quedó demostrado una vez más que Laquintana en el banco es un desperdicio. Con velocidad y repentización, complica a cualquiera. Peñarol de Larriera siempre sufrió porque creaba muchas situaciones de gol y definía proporcionalmente poco. Esta vez, fue al revés y en pocas llegadas, consiguió una victoria tan merecida como necesaria. Como para seguir creyendo en la clasificación a la siguiente fase de la Copa.