Delgado consideró que el paro de dos días resuelto por el sindicato de UTU es "insólito"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó este miércoles como "insólito" el paro anunciado por la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), previsto para este viernes y sábado.

La medida fue definida por el sindicato en protesta a una decisión de la Dirección General de UTU, que negó este martes el pedido de los trabajadores para que todos los docentes –incluidos los que no tienen cargos en el sindicato– pudieran participar del congreso anual de profesores accediendo a una licencia sindical sin recibir descuentos en su salario.

"Esta medida ha sido forzada por la Dirección General de UTU, que nos negó la posibilidad de participación para desarrollar nuestro Congreso Nacional en esa fecha", advirtió el sindicato en un comunicado.

En respuesta, Delgado señaló que cuando un colectivo asume una medida, también debe hacerse responsable de las consecuencias. "Me parece insólito", dijo en referencia a la medida anunciada. "Cuando uno asume un paro está previsto el descuento de jornales, pero está tratando de lograr otros objetivos. Así está concebido como medida de lucha o de conquista", agregó.

Ante el reclamo de los funcionarios, quienes argumentaron que en anteriores administraciones podían faltar sin que se les descontara el jornal, el secretario hizo referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC), la que, a su juicio, "asegura derechos y libertad" tanto para los no huelguistas como para los trabajadores que deciden ausentarse a trabajar en estos casos.

"La gente decidió cambiar, entre otras cosas, esas realidades que nosotros no compartíamos. No voy a hablar de si estaban mal acostumbrados (los sindicalistas), yo directamente no compartía (sus medidas) y creo que conceptualmente estaban equivocados. Nosotros hicimos lo que la gente votó", aseguró.

"Si hay una huelga, el que quiere, la puede hacer. Tiene sus consecuencias, es absolutamente libre de hacerlo y está resguardado por la constitución y la LUC. Ahora, el que no quiera hacer huelga y quiera entrar a trabajar, también lo puede hacer y también está respaldado", indicó.

Las declaraciones del jerarca se dieron luego de que desde el sindicato cuestionaran como "reaccionaria" la actitud tomada por la Dirección General al no acceder a los pedidos de licencia sindical. En tanto, desde el organismo sostienen que no se trató de una "decisión política", sino "técnica" y consultada con la División Jurídica de UTU.